Tempête Filomena : l’Espagne entame progressivement le chemin vers la normalité

lundi, 11 janvier, 2021 à 15:06

Omar EL MRABET.

Madrid – Après le passage de la tempête Filomena, qui a provoqué les plus fortes chutes de neige depuis un demi-siècle, l’Espagne a entamé un retour à la normale qui prendra plusieurs jours, et maintiendra une bonne partie des services publics du centre du pays suspendus au moins jusqu’à jeudi.

Bien que la neige ait cessé de tomber, les régions de l’intérieur du pays, plus particulièrement la communauté autonome de Madrid, sont confrontées à une semaine de gel généralisé. Dans la plupart des régions, une alerte jaune a été déclenchée pour des températures minimales qui varieront entre -3 et -20 degrés.

Cette situation a mené les responsables de plusieurs communautés autonomes à décréter la fermeture des écoles et à demander aux citoyens de rester chez eux ou à ne pas utiliser les véhicules privés lors de leurs déplacements essentiels.

Des unités de l’armée ont été mobilisées pour venir en aide à la population bloquée et déneiger les routes et les pistes des aéroports dans plusieurs villes du pays paralysées suite aux chutes de neige historiques de plusieurs dizaines de centimètres

“En ce moment, nous avons environ 100 personnes qui travaillent à la pelle et au pic. Des renforts sont arrivés de tous les endroits où nous avons une base de l’Unité militaire d’urgence avec la participation également de l’armée de l’air », a souligné la ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles.

Plus précisément, la ministre a précisé qu’à Madrid, les 600 soldats de l’unité militaire d’urgence ont été rejoints par 400 de l’armée, qui ont aidé au transfert des malades, estimant que la tempête a dépassé largement les prévisions météorologiques.

La responsable a, dans ce sens, ajouté que, comme la tempête se déplace vers d’autres régions, 200 soldats de l’Unité militaire d’urgence sont mobilisés à Aragon, avec une cinquantaine de véhicules, alors que des éléments de l’armée se déplacent également vers Tolède pour contenir les effets de la tempête.

Malgré les efforts déployés, il faudra “beaucoup de temps” pour que la région de Madrid, la plus touchée par les neiges et la baisse des températures, “retrouve la normalité”, a relevé le délégué du gouvernement à Madrid, José Manuel Franco, n’écartant pas la fermeture des écoles de la région tout au long de la semaine.

Tout en admettant que les prévisions initiales de la tempête ont été dépassées, parce que la prévision initiale de 20 centimètres de neiges a été presque triplée, M. Manuel Franco a indiqué que les trains urbains ont repris ce lundi leurs services à Madrid et l’aéroport Adolfo Suarez-Barajas sera opérationnel à partir de cet après-midi.

De son côté, le ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, n’a pas exclu le Conseil des ministres déclare Madrid capitale comme une zone sinistrée à protéger en raison des dégâts causés par la tempête de neige.

La priorité maintenant est de minimiser les ravages de la tempête et de garantir les services et les fournitures publics, y compris les services de santé et les vaccins contre le Covid-19, a fait noter Grande-Marlaska dans des déclarations rapportées par les médias locaux.

« Nous avons les moyens nécessaires pour faire face à cette situation. Le plus important est de maintenir un niveau élevé de coordination et de communication entre tous les services concernés par les opérations », a-t-il martelé.

En ce sens, il a indiqué que toutes les personnes qui restaient coincées dans leurs voitures ont été secourues et que sur les 11.311 camions qui ont été bloqués, seuls 3.000 sont pris au piège et seront dégagés ce lundi.

Après une tempête de neige historique qui a fait au moins quatre morts, l’heure est à la reprise en Espagne pour garantir les services essentiels et retrouver difficilement le chemin de la normalité.