Tensions raciales en Afrique du Sud : l’équilibre fragile menacé dans la nation arc-en-ciel

mercredi, 21 octobre, 2020 à 12:45

Le Directeur général de Tanger Med Zones, Jaafar Mrhardy, revient dans une interview accordée à la MAP sur la nouvelle consécration de la plateforme industrielle de Tanger Med et son impact sur la promotion de l’attractivité et la compétitivité du port Tanger Med en général, et de son réseau des zones d’activités en particulier.