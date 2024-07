Tenue à Valence de la 5ème édition des rencontres “Doing Business in Tangier-Tetouan-Al Hoceïma Region”

vendredi, 12 juillet, 2024 à 13:20

Madrid – La 5ème édition des rencontres d’affaires “Doing Business in Tangier-Tetouan-Al Hoceïma Region” s’est tenue, jeudi, au siège de l’autorité portuaire de Valence, en Espagne.

Organisé par le Centre régional d’investissement de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (TTA), en partenariat avec le Conseil de la région, la Chambre de commerce espagnole à Tanger, le Consulat général du Maroc à Valence, la Chambre de commerce de Valence et le Conseil économique Maroc-Espagne (CEMAES), cet événement a été animé par de hauts responsables et acteurs économiques régionaux, nationaux et internationaux, indique le centre régional d’investissement dans un communiqué.

Cette édition a constitué une occasion unique pour renforcer et mettre en avant les relations économiques distinguées et stimuler les échanges commerciaux entre les régions TTA et Valence, et permis de mettre en valeur les immenses potentialités dont regorge la région dans divers secteurs prometteurs tels que l’industrie automobile, l’agro-alimentaire, le textile-habillement, l’offshoring, la logistique, les énergies renouvelables et le tourisme, précise-t-on.

Marquée par la présence de plus de 300 personnes d’horizons différents, dont une délégation marocaine composée de plus de 150 acteurs économiques représentant aussi bien le secteur public que privé, ainsi que la communauté de la diaspora marocaine à Valence, cette rencontre a constitué une belle opportunité pour rapprocher les participants de l’offre territoriale régionale, en plus des incitations et des mécanismes d’accompagnement et de soutien mobilisés par l’écosystème d’investissement, à la lumière de la nouvelle charte d’investissement et du fonds du Nord pour le développement et l’investissement (NORDEV), ajoute le communiqué.

S’exprimant à cette occasion, le directeur général du Centre régional d’investissement, M. Jalal Benhayoun, a mis en valeur les similitudes économiques, environnementales et culturelles entre les deux régions de TTA et de Valence.

Il a aussi insisté sur ‘’le potentiel et l’offre territoriale diversifiée et compétitive de la région TTA ayant réussi le pari d’une transformation profonde grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu l’Assiste, comme destination et extension naturelle et de choix pour la croissance et la compétitivité des entreprises espagnoles, avec la présence d’un écosystème d’investissement extrêmement mature répondant aux exigences les plus élevées des investisseurs internationaux, combinée à une main-d’œuvre hautement qualifiée’’.

Tant de facteurs ayant permis d’attirer des investissements internationaux et particulièrement espagnols d’une manière massive, renforçant ainsi le positionnement de la région en tant que plateforme d’investissement de classe mondiale et locomotive du Royaume dans tous les nouveaux métiers mondiaux, a relevé M. Benhayoun.

Pour Omar El Hzoumri, un Marocain résidant à Valence depuis plus de 20 ans, son choix d’investir dans son pays d’origine et spécialement dans la préfecture de M’Diq-Fnideq il y a moins de 2 ans, a été motivé par les ‘’avancées notables au Maroc en matière d’investissement et les perspectives qu’il offre en la matière et, particulièrement, au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, qui promet un accès direct, grâce à sa connectivité portuaire, à plusieurs marchés mondiaux, mais aussi et surtout à l’offre d’accompagnement transparente et personnalisée de bout en bout proposée par les acteurs locaux concernés par l’investissement, notamment le CRI-TTA, et qui permet la facilitation des actes administratifs et la mise en relation avec l’écosystème local’’.

Même constat pour Blanca Erum, CEO Europa et África Erum Maroc, une société leader en matière de conception, d’injection et d’assemblage de pièces en plastique installée à Tanger, qui a mis en exergue l’ouverture du Maroc sur l’investissement et la compétitivité internationale de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, grâce à un climat des affaires propice, à la présence d’une main d’oeuvre hautement qualifiée et à l’appui permanent des acteurs économiques à tous les niveaux.

Au programme de cet événement, ont été proposés des ateliers et des rencontres B2B et de networking ayant réuni les institutionnels et des Hommes d’affaires marocains avec leurs homologues espagnols, ainsi que des présentations sur les potentialités de la région, les services d’accompagnement et les incitations proposées à l’échelle nationale et régionale.

De même, la rencontre a été l’occasion de présenter des témoignages de certaines entreprises espagnoles sur leur succes stories dans la région, ce qui a fait de cet événement un rendez-vous incontournable pour les investisseurs intéressés par l’exploration de nouveaux horizons en bénéficiant des avantages prometteurs que la région TTA en tant que destination économique privilégiée d’une compétitivité mondiale, avec la promesse d’offrir une expérience inédite aux investisseurs tout au long de leurs parcours, conclut le communiqué.