Terrassé par la pandémie, Broadway cherche un retour sur scène

mardi, 30 mars, 2021 à 10:55

-Par : Naoufal Enhari-

New York – Frappée de plein fouet par les mesures de fermetures liées à la pandémie de Covid-19, en vigueur depuis plus d’une année à New York, l’industrie du spectacle de la Grosse Pomme est littéralement terrassée par la crise sanitaire, dont l’impact a été brutal pour les professionnels de Broadway et l’économie d’une ville réputée être la capitale mondiale du théâtre.

Une courte balade dans le “Entertainement Disctrict”, quartier du théâtre aux alentours du fameux Times Square qui, en temps normal, est noir de monde en fin de semaine, donne un aperçu de l’impact de la pandémie sur le secteur. Théâtres fermés et quartier déserté par les touristes et les visiteurs habituels : cette partie emblématique de “la ville qui ne dort jamais” n’est plus que l’ombre d’elle-même.

Selon la “Broadway League”, l’organisation représentant les théâtres et les producteurs de Broadway, quelque 14,8 millions de personnes ont assisté aux spectacles de Broadway durant la saison 2018-19, dont 65% venaient de l’extérieur de la grande région de New York et 19% étaient des touristes étrangers.

L’industrie soutient également quelque 97.000 emplois à New York, dont les activités et spectacles culturelles sont également fondamentales pour le succès de l’industrie hôtelière de la ville, y compris les restaurants.

Le manque à gagner est colossal pour les professionnels du secteur, et l’économie de la ville entière, qui était l’année dernière l’épicentre de la pandémie de Covid-19 aux Etats-Unis, avec des milliers de morts et d’infections.

Mais, avec les progrès de la campagne de vaccination contre le virus, et sous l’effet de la pression économique et des professionnels du secteur, les responsables locaux de New York semblent vouloir tourner la page de la pandémie et autoriser la prochaine réouverture de Broadway.

Le maire de la ville, Bill de Blasio, a ainsi annoncé la semaine dernière que les spectacles de théâtre pourront reprendre en septembre prochain et qu’il compte faciliter cet objectif.

“Broadway doit revenir, et nous allons faire des pieds et des mains pour ramener Broadway à la vie”, a-t-il assuré lors d’une conférence de presse.

Le maire a promis que la ville aidera à ouvrir la voie à la réouverture des théâtres grâce à une série de mesures de santé publique, y compris la création d’un site de vaccination contre la Covid-19 dédié à l’industrie qui sera situé en plein quartier des théâtres, en plus de la création d’une unité mobile de vaccination pour les professionnels du théâtre hors Broadway, et la mise en place de sites de dépistage à proximité, outre l’élaboration de plans de gestion des foules avant et après les spectacles, de nombreux théâtres de Broadway étant situés dans des rues et ruelles étroites ne permettant pas la distanciation sociale.

“Nous devons jeter les bases d’un retour en force pour Broadway et Off-Broadway. Notre communauté du théâtre en a grand besoin, et notre ville en a aussi besoin. Cela fait partie de notre identité”, a dit M. de Blasio.

Début mars, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, avait annoncé que les lieux d’arts, de divertissement et d’événements peuvent rouvrir le 2 avril à 33% de capacité, avec une limite de 100 personnes à l’intérieur ou 200 personnes à l’extérieur, et des limites plus élevées si les clients présentent un test négatif au coronavirus.

Les producteurs de Broadway ont néanmoins estimé qu’il n’est pas économiquement viable de diriger des productions commerciales à capacité réduite. Et bien qu’il y aura probablement des événements spéciaux dans les théâtres durant le printemps et l’été, les pièces de théâtre et les comédies musicales à grande échelle ne seront probablement pas programmées avant le début de l’automne, selon les médias locaux.

“To be continued” !