Thaïlande : fronde dans les campus contre la dissolution d’un parti de l’opposition

mercredi, 26 février, 2020 à 12:41

-Par Driss Hidass-

Bangkok – De nombreux campus universitaires en Thaïlande bruissent de manifestations contre la dissolution de l’un des principaux partis de l’opposition, Futur Forward (FFP), crée il y’a juste un an par un jeune homme d’affaire qui jouit d’une grande popularité auprès des jeunes.

Depuis l’énoncé du verdict de la Cour constitutionnelle interdisant le FFP et bannissant de la scène politique 16 de ses leaders pour 10 ans, des manifestations de plus en plus nombreuses d’étudiants investissent les campus de la capitale Bangkok et d’autres villes du pays, bravant la psychose de l’épidémie du nouveau coronavirus.

Mardi soir, des manifestations ont été organisées dans les campus Mahidol et Silpakorn à Bangkok, ainsi qu’à Chiang Mai, la deuxième ville du pays. Mercredi, d’autres universités vont rallier ce mouvement de contestation, malgré les mises en garde des autorités.

Toutes ces initiatives sont mobilisées par des hashtags sur les réseaux sociaux où les messages de solidarité avec le FFP arrivent en tête des tendances.

Lors de ces rassemblements, les manifestants condamnent “la mise à mort du FFP” et déplorent “le repli des libertés, l’exacerbation des inégalités sociales et de la corruption” depuis le coup d’Etat militaire de 2014.

Parallèlement, la police a mis en garde les organisateurs de ces manifestations contre le non-respect des lois sur les rassemblements publics. “Il est rappelé aux organisateurs et aux manifestants qu’ils doivent se conformer à la loi”, a lancé à ce sujet le porte-parole adjoint de la police, Kissana Phattanacharoen. “Toute violation de la loi sera traitée sévèrement et avec rigueur”, a-t-il mis en garde.

Intervient aussi le ministère de l’enseignement supérieur, qui a mis en garde contre les risques sanitaires lors des rassemblements à un moment où les craintes de la propagation de l’épidémie de Covid-19 hantent les esprits.

Evoquant les risques d’une propagation du virus, le ministère de l’enseignement supérieur a exhorté mardi les étudiants et les enseignants à ne pas participer aux manifestations en cours.

“Le ministère de la Santé soutient que l’épidémie est toujours en phase 2 (infections en provenance de l’étranger) et pas encore en phase 3 (épidémie domestique). Cette mise en garde est motivée politiquement et n’a rien à voir avec les vérités scientifiques”, a rétorqué Supatha Suwannakit, directrice d’un hôpital universitaire de Bangkok.

Au lieu d’essayer d’agiter cet épouvantail, le gouvernement devrait distribuer des masques gratuits aux manifestants, a-t-elle dit, en référence à la pénurie des masques de protection depuis l’éclatement de l’épidémie.

La cour Constitutionnelle de la Thaïlande a décidé, vendredi dernier, de dissoudre le Futur Forward Party (FFP) et de bannir de la scène politique 16 de ses dirigeants pour une période 10 ans, sous l’accusation de financement illégal.

Le tribunal, qui a évoqué l’article 66 de la loi sur les partis politiques, a statué que le chef du parti, le jeune homme d’affaires, Thanathorn Juangroongruangkit, a financé de façon illégale son propre parti en lui accordant un prêt de 190 millions de bahts (6,3 millions dollars), alors que la loi stipule que le montant des dons ne doit pas dépasser 10 millions de bahts.

Les leaders du FFP, qui dénoncent une cabale judiciaire contre le parti et son jeune leader avec 29 procès intentés pour diverses raisons, affirment que l’ensemble des formations ont été financées par de tels procédés puisque les activités politiques étaient interdites depuis le coup d’état militaire de 2014, rendant impossible la méthode conventionnelle de collecte des dons des sympathisants.

Dans un précédent procès, la Cour constitutionnelle a destitué, le 20 novembre dernier, Thanathorn de son siège de député. Le tribunal a statué qu’il s’était inscrit pour se présenter aux élections de mars dernier tout en détenant des actions dans une société de médias, en violation de la loi électorale. Les leaders du parti et leurs alliés de l’opposition ont dénoncé le caractère politique de ces procès.

Aux dernières élections législatives de mars 2019, le parti Future Forward a obtenu 80 sièges sur 500 à la chambre basse du parlement, arrivant ainsi en troisième position. Une surprenante performance face aux ténors grâce au charisme du jeune leader qui a su impliquer les jeunes dans la vie politique.

Thanathorn s’était engagé fermement contre le maintien au pouvoir des militaires qui ont renversé le gouvernement élu en 2014. Toutefois, les militaires ont réussi à se maintenir aux commandes de l’Exécutif à l’issue des élections de mars dernier. Depuis, le Futur Forward mène une opposition très entreprenante au gouvernement depuis le parlement où il a multiplié les initiatives contre les programmes et actions de l’Exécutif.

Le retour des manifestations dans les rues fait émerger le souvenir de deux décennies de troubles politiques et de violences, ponctuées par plusieurs coups d’état militaires. Le dernier en date a renversé en 2014 le gouvernement élu de Yingluck Shinawatra, sœur de Taksin Shinawatra, lui-même évincé par un coup d’état militaire en 2006. Depuis, les militaires ont réussi à se maintenir au pouvoir via les urnes en mars dernier.

Une légitimité toutefois contestée par une opposition conduite de front par le Futur Forward Party, la formation politique qui a réussi l’improbable mobilisation des jeunes. Une génération que les vétérans qualifient d’”êtres virtuels incapables de se détacher de leurs Smartphones”.