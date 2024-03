Thaïlande: L’approche marocaine en matière de coopération Sud-Sud mise en avant à Bangkok

mercredi, 6 mars, 2024 à 16:05

Bangkok – L’approche marocaine en matière de coopération Sud-Sud a été mise en avant, mercredi à Bangkok, lors d’un séminaire organisé à l’initiative de l’ambassade du Maroc à Bangkok, en partenariat avec l’Université Assumption de Thaïlande.

S’exprimant à l’ouverture du séminaire tenu sous le thème “Coopération Sud-Sud: stabilité et prospérité économique”, l’ambassadeur du Maroc à Bangkok, Abderrahim Rahhaly, a mis l’accent sur l’Initiative Atlantique de SM le Roi Mohammed VI pour favoriser l’accès des Etats du Sahel à l’Océan Atlantique.

“Cette approche novatrice s’inscrit en droite ligne des différentes initiatives et actions, notamment le gazoduc Nigéria-Maroc, que le Royaume ne cesse d’entreprendre en faveur du développement, de la stabilité et de la prospérité économique du continent africain, dans le cadre d’une coopération Sud-Sud agissante et solidaire”, a relevé M. Rahhaly.

Il a, dans ce sens, souligné les “retombées positives de cette initiative sur les potentialités de la région du Sahel”, passant également en revue l’ensemble des efforts déployés par le Maroc en faveur du maintien de la paix et de la sécurité dans la région.

Pour sa part, Mohamed Harakat, professeur à l’Université Mohammed V de Rabat, s’est penché, dans une intervention par vidéo-conférence, sur la diplomatie économique adoptée par le Maroc, qui a non seulement favorisé la percée du Royaume en matière diplomatique et économique, mais également contribué au renforcement de la coopération Sud-Sud.

Le séminaire s’est déroulé en présence de chercheurs et d’académiciens de la Faculté de communication et de la Faculté d’économie et de gestion relevant de l’Université Assumption de Thaïlande.