Thaïlande : un vaccin franco-thaïlandais annoncé pour début 2021

samedi, 27 juin, 2020 à 23:51

Les mensonges du polisario et de ses relais algériens ont été mis à nu à Santiago du Chili par un ancien soutien “désenchanté” par ces contre-vérités véhiculées afin de cacher “les violations des droits de l’Homme, le vol de l’aide humanitaire et l’enlèvement et l’emprisonnement de personnes”.