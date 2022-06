Tivaouane: Participation d’une forte délégation marocaine à la célébration du centenaire de la disparition de cheikh El Hadj Malick Sy, l’un des précurseurs de la confrérie tidjane au Sénégal et en Afrique

dimanche, 26 juin, 2022 à 15:22

Tivaouane (Sénégal) – La ville de Tivaouane, située à 100 km de Dakar, a commémoré samedi le centenaire de la disparition de Cheikh El Hadj Malick Sy, l’un des plus grands guides religieux musulmans du Sénégal et l’un des précurseurs de la confrérie tidjane dans ce pays et en Afrique, et ce lors d’une cérémonie officielle tenue avec la participation d’une forte délégation marocaine.