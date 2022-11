Togo: Ouverture à Lomé des travaux de l’Africa Financial Industry Summit 2022 avec la participation du Maroc

lundi, 28 novembre, 2022 à 14:08

Lomé – Les travaux de l’Africa Financial Industry Summit (AFIS), un événement international visant à favoriser l’émergence d’un secteur panafricain des services financiers moderne, innovant et inclusif, se sont ouverts, lundi à Lomé, sous le thème “Durable, sans frontière et digitale, Transformer la finance à l’ère des disruptions”, avec la participation du Maroc.