Tourisme : Le Maroc sacré “destination la plus accueillante” au WTM de Londres

mercredi, 6 novembre, 2024 à 11:22

Londres – L’Office national marocain du tourisme (ONMT) a reçu, mardi soir, le prix de la “Destination la plus accueillante” lors des Arab Travel Awards, organisés en marge du World Travel Market (WTM), qui se tient du 5 au 7 novembre à Londres.

Cette reconnaissance illustre l’engagement du Maroc en matière d’hospitalité, renforçant son attrait et le positionnement de sa marque sur le marché britannique en tant que destination touristique de premier plan.

À l’édition 2024 du WTM, l’ONMT a mis en avant l’offre Maroc à travers un vaste pavillon de 800 m2, une zone de réseautage VIP et des espaces dédiés aux régions à l’honneur cette année, à savoir Marrakech-Safi et Agadir-Souss Massa, deux des destinations les plus prisées par les touristes britanniques.

Ce pavillon inédit est conçu de sorte à mettre en avant la richesse culturelle du Maroc, la diversité de sa cuisine et le savoir-faire de ses artisans.

Avec le soutien de 54 co-exposants, cette présence significative sert de plateforme pour renforcer les partenariats avec les compagnies de voyage internationales et accroître la visibilité du Maroc sur le marché britannique et international.

Conformément à la stratégie « Light in Action », la participation de l’ONMT à cet événement du tourisme mondial s’inscrit dans le cadre de ses efforts continus visant à renforcer la présence mondiale du Maroc et à stimuler la croissance sur les principaux marchés internationaux.

Depuis 44 ans, le WTM de Londres est l’événement le plus important de l’industrie du voyage, rassemblant les professionnels du monde entier. En 2023, le salon a accueilli plus de 40.000 professionnels de 184 pays.

L’édition actuelle s’attend à engranger une participation encore plus importante, puisque le nombre d’exposants, qui dépasse les 4.000, a enregistré une progression de 7% en 2024.