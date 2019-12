Trump signe un décret d’augmentation de salaire pour les fonctionnaires fédéraux

samedi, 28 décembre, 2019 à 10:34

L’ambition du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) est de contribuer à la préservation d’un capital naturel protégé et valorisé de manière soutenable et de favoriser la croissance économique durable, a souligné vendredi à Rabat, son président Ahmed Reda Chami.