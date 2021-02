UE: l’ambassadeur du Venezuela déclaré “persona non grata”

jeudi, 25 février, 2021 à 23:37

Le projet “contribution dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles dans les espaces publics au niveau des différents arrondissements de la cité ocre” a été lancé jeudi à Marrakech, en présence d’élus et cadres des cinq arrondissements relevant de la commune urbaine de Marrakech, des représentants des syndicats et associations professionnelles, ainsi que des acteurs de la société civile.