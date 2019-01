UE-UA: volonté commune d’aller de l’avant vers un partenariat “plus fort”

mardi, 22 janvier, 2019 à 17:43

Bruxelles – L’Union européenne (UE) et l’Union africaine (UA) sont animées d’une volonté commune d’aller de l’avant vers un partenariat plus fort, a souligné mardi la Haute représentante de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini.