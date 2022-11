UNESCO : 86% d’impunité pour les meurtres de journalistes, un taux inacceptable

mercredi, 2 novembre, 2022 à 14:42

Le gouvernement, représenté par le ministère de l’Industrie et du Commerce, le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, et Capgemini Engineering Morocco, ont annoncé la signature de deux mémorandums d’entente (MoU – memorandum of understanding) pour la création de 1.500 emplois supplémentaires à l’horizon 2026.