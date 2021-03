Unesco : Clôture d’un projet régional destiné à renforcer la question de l’égalité des genres dans l’industrie du film et de l’audiovisuel dans la région Maghreb-Machrek

mardi, 9 mars, 2021 à 12:06

Paris – Un projet régional lancé par l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (Unesco), visant à réinscrire la question de l’égalité des genres dans l’industrie du film et de l’audiovisuel dans les priorités nationales et régionales des pays de la région Maghreb-Machrek, a pris fin avec plusieurs actions et résultats mis en œuvre, a annoncé mardi l’Unesco.