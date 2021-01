USA: Quatre morts et 52 arrestations dans les émeutes du Capitole (nouveau bilan)

jeudi, 7 janvier, 2021 à 16:38

Le Département de la Pêche maritime a annoncé, jeudi, la décision d’interdire la récolte et la commercialisation des coquillages issus des zones conchylicoles classées Oued Laou-Kaâ Srass et Targha-Chmaâla relevant de la région Tétouan-Chefchaouen, et ce jusqu’à épuration totale du milieu.