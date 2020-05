USA: Report à la dernière minute du lancement de la fusée SpaceX à cause de la météo

mercredi, 27 mai, 2020 à 23:19

Les éléments de l’arrondissement de police “Al Massira” relevant du district de sûreté d’Anfa à Casablanca ont interpelé, mercredi soir, un homme de 47 ans pour séquestration présumée et coups et blessures sur son fils mineur à l’aide d’un objet contondant, et pour atteinte volontaire en utilisant une substance brûlante.