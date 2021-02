Vaccination: Facebook durcit ses règles contre les intox

mardi, 9 février, 2021 à 11:54

Se mettre au volant pour aller au travail peut sembler un acte des plus anodins un peu partout dans le monde, mais à Johannesburg ça relève de l’exploit, non seulement à cause des bouchons monstres que connaît la ville, mais surtout à cause de l’angoisse créée par la criminalité galopante dans la capitale économique sud-africaine.