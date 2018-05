Venezuela : l’élection présidentielle, un simulacre de scrutin contesté par la communauté internationale

vendredi, 18 mai, 2018 à 16:00

.Par Mohammed BEN MESSAOUD.

Bogotá – C’est un non événement ou presque. L’élection présidentielle au Venezuela, prévue dimanche prochain, se déroulera dans l’indifférence totale des pays de la région et de la communauté internationale.

Faisant fi des appels des partis de l’opposition et de la communauté internationale pour reporter ces élections, le président chaviste Nicolas Maduro, candidat pour un second mandat de six ans, a anticipé, sur la base d’une recommandation du Conseil national électoral, la date de ce scrutin qui devrait se tenir en décembre prochain, en violation flagrante des lois électorales.

Dans une élection boycottée par les grandes figures de l’opposition, Maduro, candidat du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV), fait figure de vainqueur potentiel avec 43% des intentions de vote face à des adversaires sans envergure.

A l’exception de Henri Falcon, qui s’est porté candidat sous les couleurs de son parti Avancée progressiste (AP), en violation des consignes de la Table de l’unité démocratique (MUD), les autres candidats (02) sont quasi-inconnus du grand public.

Considérée comme illégitime par le Groupe de Lima, les Etats-Unis et l’Union européenne, cette élection présidentielle est boycottée par la MUD, coalition de l’opposition qui a refusé de participer à un processus qu’elle qualifie de “show frauduleux”.

La MUD a de nouveau dénoncé, jeudi, un “simulacre électoral”, appelant encore une fois les Vénézuéliens à boycotter ces élections.

Pour sa part, le groupe de Lima, composé de 14 pays d’Amérique et des Caraïbes, a lancé, le 14 mai, un dernier appel au gouvernement vénézuélien afin qu’il suspende les élections du 20 mai.

Dénonçant le fait que ce scrutin est organisé “sans la participation de tous les acteurs politiques vénézuéliens, sans observation internationale indépendante et sans garanties nécessaires pour un processus libre, transparent et démocratique”, les pays membres de ce groupe envisagent de prendre, de manière individuelle ou collective, des sanctions “diplomatiques, économiques, financières et humanitaires” à l’encontre du Venezuela après le 20 mai.

La Colombie, voisin immédiat du Venezuela, a déjà fait savoir, en janvier dernier, par la voix de son président Juan Manuel Santos, qu’elle ne reconnaîtra pas les résultats de ce scrutin.

“Personne ne va reconnaitre les résultats de ces élections. Elles ont été convoquées par une instance qui pour nous n’a aucune légitimité au même titre que l’Assemblée constituante”, avait souligné M. Santos qui vient de réaffirmer sa position lors de sa récente visite à Madrid.

Quant aux Etats-Unis, ils ont qualifié ces élections de “mascarade” et annoncé une série de sanctions contre des entreprises et des responsables vénézuéliens.

Selon les médias locaux, Nicolas Maduro, élu à la tête de l’Etat en 2013, fait face à un taux d’impopularité de 75 %, en raison de l’effondrement de l’économie du pays, frappé par de graves pénuries de médicaments et d’aliments.

Plus de 1 million de ressortissants vénézuéliens ont trouvé refuge en Colombie après avoir fui la crise politique et socio-économique inédite qui secoue leur pays.

Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit pour 2018 une nouvelle chute de 15 % du produit intérieur brut (PIB) vénézuélien avec un taux d’inflation de 13.864 %, un record mondial.

Selon les résultats de l’Enquête sur les conditions de vie, publiés à Caracas en février dernier, 87% des ménages vivent au seuil de pauvreté, alors que 61,2% vivent dans l’extrême pauvreté.

A cela s’ajoute le problème de l’insécurité endémique qui frappe toutes les régions du pays. Selon l’Observatoire vénézuélien de la Violence (OVV), le Venezuela est le pays le plus violent au monde après le Salvador avec un taux d’homicides de de 91,8% sur 100.000 habitants.

Rien que sur les trois premiers mois de l’année en cours, 2.000 personnes ont été tuées dans des actes de violence, selon l’OVV.