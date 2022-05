Vibrant hommage au Canada à Abdelghani Dades, acteur associatif engagé en faveur du vivre ensemble

mercredi, 4 mai, 2022 à 9:37

Montréal – Un vibrant hommage a été rendu récemment par des parlementaires canadiens au journaliste et acteur associatif Abdelghani Dades pour son engagement et ses actions en faveur du dialogue interreligieux et interculturel.

Le député à l’Assemblée nationale du Québec, Frantz Benjamin, et la députée à la Chambre des communes du parlement canadien, Rachel Bendayan ont, depuis les deux enceintes parlementaires respectives, mis en avant l’apport de M. Dades au rapprochement notamment entre les religions musulmane et juive et entre les différentes cultures et civilisations au Canada et dans le monde.

Journaliste depuis plus de 45 ans, et cofondateur du Groupe de presse communautaire montréalais, Atlas Media, ce natif de Fès en 1951 est “un des piliers de la communauté marocaine du Canada, une source d’inspiration, une plume acérée et une mémoire qui raconte vivement et bellement l’histoire des Marocains du Canada!”, ont-ils fait valoir.

“Un homme discret, mais aussi à bien des égards modèle, intègre et dévoué, qui a contribué majestueusement au débat sur le vivre ensemble et a pris part à de nombreuses initiatives québécoises et canadiennes sur le rapprochement interreligieux et le vivre ensemble”, ont enchaîné les deux parlementaires.

Mme Bendayane, co-présidente du groupe d’amitié interparlementaire Canada-Maroc au sein du parlement fédéral canadien, a estimé que cet hommage “était non seulement mérité, mais se justifiait pleinement en cette année de célébration des 60 ans de relations diplomatiques et de coopération entre le Canada et le Maroc”.

Dans une déclaration à la MAP, M. Dades s’est dit ravi de cette reconnaissance, soulignant que son engagement au sein de la société canadienne se fait dans le “respect des principes de cohabitation et d’entente entre les appartenances culturelles et confessionnelles qui sont la marque de la vie collective au Maroc”.

“Je me réjouis de voir que cette attitude est appréciée jusque dans les sphères politiques”, a-t-il noté, se disant confiant en l’avenir de la communauté marocaine au Canada.

Il a en outre indiqué que la participation à la vie collective – associative ou politique – “n’implique aucun renoncement, ni à l’amour du pays d’origine, ni à ses valeurs”.

Une des figures éminentes de la diaspora marocaine du Canada, M. Dades a été toujours présent dans les évènements culturels et toutes les célébrations marocaines du Canada, indique un communiqué de l’ambassade du Maroc à Ottawa, ajoutant qu’il a su aussi être de bon conseil et faire valoir auprès des différents cercles et paliers de pouvoirs de son pays d’adoption, les points de vue de la communauté marocaine et maghrébine du Québec et du Canada sur des sujets aussi épineux que ceux de l’immigration, de l’intégration, de la reconnaissance des diplômes, du vivre ensemble et de bien d’autres.

Acteur associatif “infatigable”, il est aussi membre actif du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger et représentant des Marocains du Canada au sein de cette même instance. Il contribue “à enrichir de sa vaste et riche expérience les travaux, réunions et publications de cette instance”, poursuit-on de même source.

M. Dades fut co-président de l’Association canadienne “Mémoires et dialogue” dont l’objectif principal est de contribuer par des conférences –débats animées par des personnalités tant marocaines que canadiennes, d’encourager et de faciliter la communication, la compréhension, le vivre ensemble, la tolérance et la coexistence entre juifs et musulmans du Canada et du monde.

En 2018, M. Dades a reçu la médaille de l’Assemblée nationale du Québec en reconnaissance de sa grande contribution socio-culturelle à la Belle Province (Québec), devenant ainsi le 3è Marocain à en bénéficier parmi les six récipiendaires de cette prestigieuse décoration, conclut le communiqué.