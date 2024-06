Vienne : Le Maroc co-préside la célébration du 60è anniversaire de la création du Groupe des 77

jeudi, 20 juin, 2024 à 20:57

Vienne – Le Maroc a co-présidé avec la Colombie, jeudi à Vienne, la cérémonie de commémoration du 60ème anniversaire de la création du Groupe 77, un groupe intergouvernemental visant à promouvoir les intérêts des pays en développement.

L’Ambassadeur, représentant permanent du Royaume du Maroc à Vienne, Azzeddine Farhane a co-présidé, en sa qualité d’ancien président du G77- Chapitre de Vienne (2022), cette cérémonie avec Laura Gil, Ambassadrice, représentante permanente de la Colombie à Vienne et présidente du G77 pour l’année 2024.

Cette cérémonie, organisée au siège de l’Office des Nations Unies à Vienne, a été rehaussée de la présence des directeurs généraux et des représentants des organisations internationales basées à Vienne (ONUDC, CTBTO, l’AIEA, l’ONUDI et l’UNICITRAL), des ambassadeurs, représentants permanents des pays membres du G77 et la Chine, en plus de plusieurs diplomates et fonctionnaires internationaux.

La discussion interactive entre les co-présidents et les directeurs généraux des organisations internationales basées à Vienne ayant marqué cette commémoration, a été l’occasion pour M. Farhane de souligner notamment que la diversité et la richesse de la représentation géographique au sein du G77 constituent des atouts pour le Groupe, en termes de complémentarité, de synergie et de force de proposition au cours des négociations multilatérales.

Il a également mis en exergue l’apport substantiel du G77-Chapitre de Vienne, qui a toujours su préserver le consensus et contribuer de manière significative et positive aux processus intergouvernementaux, dans le cadre des organisations internationales basées à Vienne.

Le diplomate a aussi noté que la solidarité et l’approche collaborative constituent la force motrice qui a toujours présidé aux réunions et aux actions du G77-Chapitre de Vienne, permettant ainsi de faire avancer la diplomatie multilatérale à Vienne et relever les défis communs, notamment dans un contexte de tension et de divisions géopolitiques.

Pour leur part, les représentants des organisations internationales basées à Vienne ont magnifié l’action collective et la contribution du G77 à l’agenda de ces organisations, tout en se félicitant de l’unité, de la solidarité ainsi que de la capacité remarquable des membres du Groupe à rapprocher les points de vue et à construire le consensus, malgré les difficultés évidentes dans tout processus multilatéral où les positions nationales tendent à prendre le pas sur les positions collectives.

Par ailleurs, et en marge de cette célébration, la Mission permanente du Royaume du Maroc, à l’instar d’une dizaine de Missions permanentes des pays membres du G77, a offert aux convives présents des mets de la cuisine marocaine illustrant la richesse et la diversité de l’art culinaire raffiné du Maroc.

Il est à rappeler qu’en janvier 2022, le Maroc avait pris pour la première fois la présidence du Chapitre de Vienne du G77, une consécration qui reflète la confiance et la crédibilité dont jouit le Royaume au sein des organisations internationales.