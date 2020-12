Vigilance et responsabilité, les mots d’ordre du président sénégalais face à la Covid-19

mardi, 29 décembre, 2020 à 21:46

Dakar- Le président sénégalais Macky Sall a appelé, mardi, à la “vigilance, à la responsabilité et au respect des règles de prévention” pour faire face à la pandémie de la Covid-19.

“Ces règles ne sont pas édictées du simple bon vouloir des autorités mais sur la base de recommandations venant d’experts les plus qualifiés et dont les voix font autorité en la matière”, a-t-il souligné lors de la cérémonie d’inauguration d’un nouveau Service des Maladies Infectieuses et Tropicales (SMIT) au Centre Hospitalier Universitaire de Fann de Dakar.