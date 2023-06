Violences urbaines: Bus et tramways suspendus en l’Île-de-France, couvre-feu dans deux villes

jeudi, 29 juin, 2023 à 20:14

Paris – Redoutant de nouvelles violences urbaines en réaction à la mort d’un jeune de 17 ans par le tir d’un policier, les autorités d’île de France ont décidé l’arrêt des bus et des tramways franciliens dès 21h ce jeudi soir, alors que deux villes ont décrété des couvre-feux nocturnes.

“La décision est prise en lien avec la préfecture de police et les opérateurs de transports franciliens: les bus et les trams ne circuleront pas ce soir à partir de 21h, pour assurer la protection des agents et des voyageurs”, a indiqué la présidente de la région, Valérie Pécresse sur Twitter.