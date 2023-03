La visite du Commissaire européen au voisinage réaffirme clairement la forte relation entre Rabat et Bruxelles (Expert)

vendredi, 3 mars, 2023 à 21:14

Paris – La visite au Royaume du Commissaire européen à la politique de voisinage et à l’élargissement, Olivér Várhelyi, réaffirme la relation forte entre le Maroc et l’Union européenne (UE), et ce de manière claire, a indiqué Emmanuel Dupuy, président de l’Institut prospective et sécurité en Europe (IPSE), think tank basé à Paris.

“La relation est réaffirmée de manière ostensible’’ et vient répondre à certaines voix hostiles, a fait observer l’expert français en géopolitique et géostratégie, dans une déclaration à la MAP, pointant la dernière résolution du Parlement européen contre le Royaume.

Soulignant l’importance de la signature, à l’occasion de la visite de M. Várhelyi, de programmes de coopération dans divers domaines d’une enveloppe de 5,5 milliards de DH, M. Dupuy a souligné que ce financement important permettra d’appuyer le développement et la mutation économique du Royaume et du continent africain.

Il a également mis en avant le “Global Gateway”, cet investissement européen qui met l’Afrique au cœur de sa stratégie et ayant pour objectif de mobiliser jusqu’à 300 milliards d’euros d’investissements entre 2021 et 2027 pour soutenir une relance mondiale durable, relevant que celui-ci s’inscrit aussi dans la cadre de la dynamique de coopération entre le Maroc et l’UE.

Et de relever que le Maroc, un havre de paix et de stabilité, joue un ‘’grand rôle de pivot” dans les investissements de l’UE sur le continent africain.

L’expert a en outre rappelé que le partenariat Maroc-UE s’inscrit dans une longue lignée de coopération bilatérale, avec l’accord d’association UE-Maroc, qui a été signé en 1996 et entré en vigueur en 2000, avec la réaffirmation du caractère structurant de cette relation avec le statut avancé entre l’UE et le Maroc en 2008.

Le dernier jalon de la relation étant la partie structurante que le Maroc doit jouer dans le nouvel agenda pour la Méditerranée, qui a été adopté par l’UE le 9 février 2021, notamment en matière de transition écologique, de transition numérique et de gestion migratoire, a-t-il noté.

Le président de l’Institut prospective et sécurité en Europe a, par ailleurs, mis l’accent sur la symbolique de l’importante délégation autrichienne, qui s’est rendue au Royaume le 27 février, soulignant que celle-ci vient commémorer des centaines d’années de relations diplomatiques entre le Maroc et l’Autriche.

Le Maroc et l’Union européenne ont signé, jeudi à Rabat, 5 programmes de coopération d’un montant total de près de 500 millions d’euros – M€ pour appuyer les grands chantiers de réforme du Royaume.

Signés par le ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, et le Commissaire européen Várhelyi, les 5 programmes de coopération concernent la protection sociale, la transition verte, la réforme de l’administration publique, la gestion des migrations et l’inclusion financière.