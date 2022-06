Yassine Esqalli : né d’une simple curiosité, le voyage de 50 mille km parcouru à…vélo

samedi, 25 juin, 2022 à 19:25

Par Khalid ATTOUBATA

Brasilia – Quatre ans, jour pour jour, se sont écoulés depuis que Yassine Esqalli a quitté le Maroc. Né d’une simple curiosité, le périple à vélo du jeune mesfioui l’a mené à découvrir ce qui lui était totalement inconnu : 30 pays, deux continents et près de 50 mille kilomètres parcourus.

Un vélo des plus banals, des équipements rudimentaires et des moyens pour le moins basiques, Yassine en appelle surtout, dans cette “virée insouciante”, à sa ferme volonté et à deux passions pour lesquelles il préfère ne pas mesurer le ratio risque/utilité : le vélo et la découverte.