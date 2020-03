Zineb Remmal, la voix féministe en Espagne

jeudi, 5 mars, 2020 à 15:21

– Par Hafid EL BEKKALI –

Madrid – Animée d’une détermination forte et d’une persévérance inébranlable, Zineb Remmal a pu mener une carrière réussie en tant que cadre dans l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), une expérience qui lui a permis de réaliser ses ambitions et de s’engager sans relâche dans la défense de l’émancipation et l’autonomisation économique des femmes.

Après avoir décroché son baccalauréat au Maroc, Mme Remmal s’est envolée en Espagne pour poursuivre ses études supérieures dans l’université d’Economie et de gestion de Huelva, spécialité tourisme.

Elle reconnaît que son rêve était depuis le début de travailler dans un domaine qui va lui permettre de développer ses compétences, tout en lui offrant la possibilité de défendre l’autonomisation des femmes, un défi qu’elle a réussi à relever avec brio, après avoir intégré en 2012 l’institution onusienne, basée à Madrid.

Munie d’une licence en économie et gestion de l’université andalouse, Zineb Remmal est partie en France, particulièrement à l’université de Aix-Marseille, où elle a obtenu un master en économie et finances internationales, puis un autre master en management international du tourisme, avant de décrocher un poste au sein de l’OMT en tant que responsable chargée de la mise en oeuvre et du suivi des projets de coopération lancés par l’organisation à l’échelle internationale, principalement en Afrique et dans les pays d’Amérique latine.

Dans un entretien à la MAP, Mme Remmal a affirmé qu’elle veille au quotidien à contribuer à la réalisation de projets visant à promouvoir un tourisme responsable, durable et accessible à tous à travers le monde, et à offrir le soutien technique aux Etats membres de l’Organisation, en vue de renforcer le développement du secteur du tourisme, qui constitue, pour elle, un vecteur de diversification économique, de croissance inclusive et de création d’emplois pour les jeunes et les femmes.

Pour Zineb, qui travaille à côté d’une autre marocaine parmi les 140 cadres que compte l’Organisation, la mise en oeuvre de projets de coopération internationale dans le domaine du tourisme a été une opportunité qui lui a permis de développer ses compétences dans les domaines de management, communication, négociation et des relations publiques, ainsi que de s’arrêter sur l’importance du tourisme dans la promotion des économies, notamment en matière de réduction des disparités sociales et de valorisation du patrimoine naturel, culturel et civilisationnel.

Selon cette économiste dévouée, la femme joue un rôle central dans le développement du secteur du tourisme et le renforcement de sa compétitivité, à travers son savoir faire, son talent et son professionnalisme.

“Le secteur du tourisme permet aux femmes d’améliorer leurs conditions de vie, réaliser leurs ambitions, développer leurs compétences et de renforcer leur autonomisation économique et financière, et c’est ce que je cherche à mettre en avant à chaque fois que l’occasion se présente pour moi”, a-t-elle dit d’un air dynamique.

Mme Remmal ne ménage aucun effort pour souligner l’importance du secteur du tourisme dans l’émancipation des femmes et l’amélioration des conditions de vie de toutes les franges de la société, en particulier les jeunes, étant l’un des secteurs vitaux des économies.

Malgré ses occupations, elle veille à apporter le soutien et l’assistance nécessaires à tous ceux qui en ont besoin, notamment les membres de la communauté marocaine établie dans le pays ibérique.

“C’est naturel pour moi d’aider et d’accompagner tous ceux qui en ont besoin, en particulier mes compatriotes qui résident ou poursuivent leurs études supérieures ici en Espagne”, a-t-elle relevé.

Zineb Remmal s’emploie aussi à encourager les jeunes, en particulier les filles, à persévérer et à militer en vue de réaliser leurs rêves et aspirations et réussir leur carrière professionnelle, tout en restant attachés à l’identité marocaine et à la mère patrie.

“Je suis très fière d’être l’une de ces marocaines qui ont réussi leur intégration dans les pays d’accueil et pu s’illustrer dans différents domaines”, a-t-elle conclu.