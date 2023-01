17è conférence de l’Union parlementaire des pays membres de l’OCI: Mise en exergue du rôle du Comité Al-Qods dans le soutien des Maqdessis

vendredi, 27 janvier, 2023 à 21:12

La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) a organisé, vendredi à Tanger, une rencontre internationale pour jeter les bases et examiner les moyens de créer un réseau méditerranéen des experts et des organismes spécialisés dans la protection des données personnelles et de présenter par la même occasion l’expérience pionnière du Maroc dans ce domaine.