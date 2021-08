20 Août : un discours royal “transcendant” contre les conspirations des ennemis de l’intégrité territoriale (média argentin)

samedi, 21 août, 2021 à 19:37

Buenos Aires- A l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, SM le Roi Mohammed VI a prononcé un discours “transcendant” dans lequel le Souverain a réaffirmé la détermination du Royaume à “ne faire aucune concession” face aux conspirations ourdies par les ennemis de son intégrité territoriale, écrit samedi l’agence de presse argentine “Alternative Presse Agency”.

Dans son commentaire du discours royal de vendredi soir, le média argentin a ajouté que le Souverain a averti les ennemis de l’intégrité territoriale du Maroc que, par leurs menées, ils « ne font que renforcer la foi et l’engagement déterminé des Marocains à défendre sans relâche la Patrie et ses intérêts supérieurs ».

SM le Roi a réaffirmé, par la même occasion, la détermination du Royaume « à maintenir résolument le cap, n’en déplaise aux adversaires agacés et aux envieux consumés par la haine vouée à notre pays ».

Le Souverain a particulièrement mis l’accent sur le « droit inaliénable » du Maroc de défendre son indépendance et son intégrité territoriale et réaliser son « destin de grandeur », a souligné l’agence argentine.

La même source a relevé que « le petit-fils de Mohammed V » a particulièrement revendiqué le « droit naturel (du Maroc) de promouvoir le processus d’intégration des peuples du Maghreb, à l’abri des ingérences coloniales du passé ».

Le Souverain, a ajouté l’auteur de l’article, « n’a pas hésité à pointer du doigt quelques pays, notamment en Europe”, dans une référence claire aux pays qui ont tenu, en 1884, « la tristement célèbre Conférence de Berlin qui a procédé à la division coloniale de l’Afrique et qui a coûté tant de sang et de souffrances aux peuples du continent ».

Ce sont ces mêmes pays qui mobilisent aujourd’hui « toutes sortes de ressources, légitimes et illégitimes, (…) avec une distribution des rôles et le déploiement d’impressionnants dispositifs d’influence », dans l’intention de précipiter le Maroc dans une spirale de problèmes et de conflits avec certains pays.

L’agence de presse argentine a estimé que cette « campagne hostile » contre le Maroc a commencé en décembre 2020, lorsque le gouvernement des États-Unis a reconnu la souveraineté marocaine sur son Sahara, « balayant plus de quarante ans d’un conflit artificiel créé dans le seul but de freiner le développement du Maroc et de prolonger la désunion et les affrontements entre les peuples frères du Maghreb, afin d’imposer leur influence néocoloniale ».

Le média argentin a souligné que ce conflit artificiel est structuré sur la base d’encouragement et de soutien financier et politique apporté aux revendications délirantes d’un groupe séparatiste qui cherchait à imposer ses revendications, en faisant appel à la violence terroriste, au kidnapping de citoyens marocains et même au recrutement d’enfants-soldats sans défense.

Dans une autre partie du discours, SM le Roi à évoqué la “crise sans précédent” avec l’Espagne qui a « fortement ébranlé la confiance mutuelle et a suscité de nombreuses interrogations sur son avenir », rappelle Alternative Presse agency, ajoutant que le Souverain a « généreusement tendu la main à l’Espagne et à son gouvernement actuel, comme il l’avait fait avec l’Algérie dans le discours du Trône », afin d’inaugurer « une étape inédite dans les relations entre nos deux pays », qui doivent désormais « reposer sur la confiance, la transparence, la considération mutuelle et le respect des engagements ».