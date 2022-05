La 26e Conférence générale de l’ALECSO salue les efforts de Sa Majesté le Roi dans la défense d’Al Qods Al-Charif

dimanche, 22 mai, 2022 à 10:52

Tunis – La 26è Conférence générale de l’Organisation Arabe pour l’Education, la Culture et les Sciences (ALECSO), tenue samedi à Tunis, a salué les efforts déployés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, en faveur de la défense de la ville sainte et de la préservation de son identité.

Réunie en session ordinaire, la Conférence générale, la plus haute instance décisionnelle de l’ALESCO et qui comprend 22 pays membres, a adopté une décision mettant en avant le soutien constant du Souverain à la résistance du peuple palestinien.

La Conférence générale a aussi mis en exergue le travail de terrain mené par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, le bras exécutif du Comité Al-Qods, sous la supervision personnelle et effective de Sa Majesté le Roi.

S’exprimant à cette occasion, M. Ali Abou Zouhri, membre du Comité exécutif de l’Organisation de libération de Palestine et président de la commission nationale palestinienne pour l’éducation, la culture et les sciences, a exprimé la profonde considération de son pays à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et aux efforts que le Souverain ne cesse de déployer, en particulier en matière de défense d’Al-Qods Al-Charif et Son soutien aux Maqdessis et aux institutions de la ville sainte, première Qibla et troisième Lieu Saint de l’Islam.

Dans ce contexte, il a appelé les pays arabes à suivre l’exemple des Royaumes du Maroc et de Jordanie, ainsi que des Etats arabes du Golfe en matière de soutien à Al-Qods en premier lieu.

Pour sa part, le secrétaire général du ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des Sports, Youssef Belqasmi, a souligné que le Royaume ne ménage aucun effort, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, en faveur de la cause palestinienne et de la protection des lieux saints de l’Islam en Palestine.

M. Belqasmi, qui conduit la délégation marocaine à cette conférence, a également mis l’accent sur les efforts tous azimuts déployés par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Al-Charif sous la conduite du Souverain, rappelant la mise en œuvre de projets de développement au profit de la population d’Al Qods et le soutien à sa résistance en lançant, en 2021, un grand nombre d’initiatives en faveur des Maqdessis.

Parmi ces initiatives, le responsable a cité l’octroi d’une trentaine de bourses aux étudiants d’Alqods, les prix d’encouragement au profit de 45 étudiants méritants dans les écoles d’Alqods relevant de la Direction de l’éducation et de l’enseignement ainsi que de l’Université d’Al-Qods pour l’année 2020-2021.

Il a également fait état du lancement du projet des Clubs environnementaux et d’éducation des jeunes et des campagnes de sensibilisation à l’importance de préservation de l’environnement et de l’équilibre écologique à Al Qods.

Selon M. Belqasmi, il a été procédé de même au lancement en 2021 de la première tranche du programme de reconstruction d’urgence d’Al Qods, l’élaboration d’un plan d’action sociale et humanitaire au titre de l’année 2022 et la création d’un centre dédié aux recherches et études scientifiques visant à faire la lumière sur le aspects humain, social et économique de la ville sainte, ainsi que d’un club pour les enfants d’Al Qods, en charge de la promotion d’activités destinées aux enfants et aux adolescents et de l’ouverture des jeunes aux nouvelles technologies.

Cette année, l’agence Bayt Mal Al-Qods Al-Charif a créé le prix “Al-Qods Al-Charif” pour l’excellence journalistique dans les médias de développement, a-t-il poursuivi.

Cette distinction répond à la volonté de l’agence et de ses partenaires de favoriser la prise de conscience des jeunes pour la cause palestinienne ainsi que leur intérêt en faveur des questions du développement humanitaire et social de la ville palestinienne.

Il a rappelé également la signature en 2019 par SM le Roi Mohammed VI, président du Comité Al Qods, et le Pape François, de “l’Appel d’Al Qods” visant à conserver et à promouvoir le caractère spécifique multireligieux, la dimension spirituelle et l’identité particulière de la ville sainte.

Outre M. Belqasmi, la délégation marocaine comprenait MM. Hassan Tariq, ambassadeur du Maroc à Tunis, Jamal Eddine El Aloua, secrétaire général de la commission nationale pour l’Education, la Culture et les Sciences et Ben Taleb Mohamed, conseiller juridique et chef de division de l’éducation, de la culture, des waqfs et des affaires islamiques au secrétariat général du gouvernement.