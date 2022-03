Le Maroc réélu coordonnateur des pays africains au bureau du Conseil d’Administration du PAM

mardi, 1 mars, 2022 à 21:35

Rome – Le Maroc a été réélu, mardi à l’unanimité, en tant que coordonnateur du Groupe Africain (Liste électorale A) auprès du Conseil d’administration du Programme alimentaire mondial (PAM), renforçant ainsi son engagement à la fois envers la cause humanitaire de l’organisation et les intérêts particuliers des pays africains.

Élu pour la deuxième année consécutive, en la personne de l’ambassadeur Représentant Permanent du Royaume auprès des agences de l’ONU à Rome, Youssef Balla, le Maroc continuera de faire valoir les intérêts et les préoccupations continentales, au sein du Bureau et du Conseil d’Administration, dans le but de renforcer le développement du continent, minimiser la dépendance et promouvoir une dynamique économique locale positive.

Cette réélection témoigne de la confiance des pays africains, qui ont opté pour le Royaume afin de porter leurs intérêts auprès de l’organisation, et de la reconnaissance du leadership marocain en Afrique ainsi que de son action inlassable pour la défense des priorités et des intérêts du continent au sein des agences onusiennes à Rome.

Le Maroc avait été élu au Conseil d’Administration du PAM en décembre 2020 pour une période de trois ans.