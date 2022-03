Le Maroc et la Serbie lancent les célébrations du 65è anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques

mardi, 1 mars, 2022 à 21:58

Belgrade – L’Ambassade du Maroc en Serbie a organisé, mardi au Musée de la Poste de Belgrade, la cérémonie de lancement des célébrations du 65ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Royaume et la République de Serbie.

Lors de cette cérémonie, l’Ambassadeur du Maroc en Serbie, Mohamed Amine Belhaj, l’assistant du ministre de la Culture et de l’Information, Stanko Blagojevic, et le directeur de la Poste de Serbie, Zoran Dordevic, ont mis en lumière la place d’exception de la coopération culturelle dans le rapprochement des peuples, selon un communiqué de la représentation diplomatique du Royaume à Belgrade.

A cette occasion, ils ont procédé à l’inauguration d’une exposition philatélique marocaine, ouverte au public serbe durant deux mois et ont dévoilé le timbre postal émis conjointement par Barid Al Maghrib et Posta Serbja, représentant le pont Mohammed VI, le plus long d’Afrique permettant de longer le fleuve Bouregreg, ainsi que le nouveau Pont-Rail donnant sur le Danube dans la ville de Novi Sad, une des infrastructures les plus importantes du corridor ferroviaire international de la Serbie, selon la même source.

Le symbolisme du choix des ponts par les artistes en tant que visuels pour cette édition commune, reflète les liens de confiance et d’unité ayant toujours caractérisé les relations entre le Maroc et la Serbie, poursuit le communiqué.

Ce jubilé vient couronner l’amitié traditionnelle entre les deux pays qui s’est vue davantage renforcée ces dernières années, par un partenariat élargi à différents domaines clés, particulièrement suite à la visite officielle au Maroc, en mai 2022, du ministre serbe des Affaires étrangères, Nikola Selakovic, et durant laquelle trois accords ont été signés dans les domaines de la défense, la culture, l’enseignement supérieur, la recherche scientifique, les médias ainsi que la jeunesse et les sports, ainsi qu’un mémorandum d’entente sur les consultations politiques.

A l’occasion de la commémoration de ce 65ème anniversaire, un riche programme a été élaboré en collaboration entre partenaires serbes et marocains, englobant des évènements à caractère culturel et artistique (conférence littéraire, concert musical, semaine du film marocain dans plusieurs villes serbes, etc…), économique et commercial (forum économique et artisanal) qui ponctueront cette année commémorative, conclut le communiqué.