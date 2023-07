La reconnaissance de la marocanité du Sahara par Israël, une consécration de la justesse de la position du Royaume (RNI)

mardi, 18 juillet, 2023 à 15:42

Rabat – Le parti du Rassemblement national des indépendants (RNI) a salué la décision de l’État d’Israël de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara, qui se veut un couronnement d’une série de reconnaissances émanant de pays influents sur la scène internationale, réaffirmant ainsi la justesse de la position marocaine et les efforts consentis par le Maroc, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, pour le développement et la prospérité des provinces du Sud.

Dans un communiqué publié à l’issue d’une réunion tenue lundi, les membres du Bureau politique du RNI ont salué la politique sage prônée par le Souverain concernant la question du Sahara marocain, et la succession des victoires diplomatiques dans ce dossier, aboutissant à l’adoption par plusieurs pays de positions explicites appuyant la légitimité et la crédibilité de la proposition marocaine, soulignant l’importance de la vigilance et de la mobilisation de l’ensemble des partis politiques et des forces vives de la société, pour faire face aux différentes manœuvres dirigées contre l’intégrité territoriale du Royaume.

Par ailleurs, les membres du Bureau politique ont évoqué la commémoration, à la fin de ce mois, du 24e anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres, une occasion qui reflète l’attachement indéfectible au Trône alaouite, en tant qu’étape de renouvellement de l’allégeance à SM le Roi et une opportunité pour se pencher sur les réalisations accomplies par le Royaume au cours des 24 dernières années, marquées par la mise en œuvre d’une série de réformes politiques, économiques et sociales, plaçant le Maroc sur la voie du développement, et faisant du Royaume un pays unique dans la région et une force émergente sur le plan régional.

Cette réunion a été aussi marquée par une présentation politique du président du RNI, dans laquelle il s’est félicité de la participation de toutes les structures affiliées du parti à la dynamique que connaît le RNI, ainsi que quatre autres présentations, dirigées par Amina Benkhadra sur le progrès de la Fédération nationale de la femme Rniste dans l’élaboration de la conception du parti concernant le Code de la famille, et Abdellah Ghazi au sujet des activités de la Fédération nationale des élus du RNI, ainsi que deux autres présentations similaires des présidents des groupes parlementaires, qui ont évoqué le bilan d’action des deux groupes.

Concernant l’action gouvernementale, le Bureau politique du RNI a mis en avant l’approche adoptée par le gouvernement pour faire face à l’inflation, réaffirmant la nécessité pour le gouvernement de faire preuve de courage politique pour prendre les bonnes décisions, à travers une série de mesures visant à préserver le pouvoir d’achat des citoyens.

Par la même occasion, le Bureau politique a souligné la pertinence des choix économiques et sociaux faits par le gouvernement depuis son investiture, ajoutant que les indicateurs économiques positifs enregistrés confirment que le Maroc est entré dans une phase de reprise économique et de sortie de crise.