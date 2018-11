43è anniversaire de la Marche Verte : Le discours Royal, un appel clair à l’Algérie pour ouvrir une nouvelle page afin de relever les défis communs (universitaire)

jeudi, 8 novembre, 2018 à 8:30

Marrakech – Le discours Royal prononcé à l’occasion du 43è anniversaire de la Marche Verte est un appel clair à l’Algérie pour mettre un terme aux divergences et ouvrir une nouvelle page, avec comme socle la coopération et la coordination en vue de relever conjointement les défis et transcender les difficultés qui s’imposent, a souligné M. Driss Lagrini, professeur des relations internationales à l’Université Cadi Ayyad de Marrakech (UCAM).

Le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI confirme la détermination du Maroc à s’engager dans un dialogue sérieux avec ce pays maghrébin en tant que voie pour développer les relations bilatérales et surmonter les obstacles et ce, à travers la mise en place d’un mécanisme de dialogue et de concertation en la matière, tout en s’ouvrant sur les initiatives algériennes dans ce cadre afin d’affronter cette situation de gel que connaissent les relations entre les deux parties, a confié à la MAP, le professeur Lagrini, également président du Laboratoire d’études internationales sur la gestion des crises.

Et de poursuivre que ce nouveau geste Royal qui témoigne éloquemment de la bonne foi du Maroc vis-à-vis de son environnement, s’insère dans le cadre d’une série d’initiatives précédentes à travers lesquelles le Souverain a appelé à l’ouverture des frontières, à l’activation de la construction maghrébine et à la consolidation de la coopération économique entre le Maroc et l’Algérie de manière particulière, et entre les pays du Maghreb Arabe en général.

”Cette initiative Royale illustre la clairvoyance et la vision stratégique de Sa Majesté le Roi eu égard à l’ampleur des défis qui s’imposent devant l’ordre régional arabe dans sa totalité, mais aussi face au poids des interventions et des manoeuvres auxquelles se trouve exposée la région de façon sans précédent, outre la montée en puissance des dangers transfrontaliers comme l’immigration clandestine et le terrorisme”, a expliqué le professeur Lagrini, notant que face à ce constat, la coopération, la coordination et l’union s’imposent avec rigueur.

Et d’ajouter que le discours Royal est dans ce sens une suite logique des leçons de la Marche Verte en tant qu’événement exceptionnel illustrant la démarche moderne et éloquente du dialogue dans sa portée la plus humaine pour la gestion des crises à une époque pleine de tensions et de conflits.

M. Lagrini a indiqué également que Sa Majesté le Roi a rappelé que la célébration de l’anniversaire de la Marche Verte constitue une occasion pour la génération actuelle de se remémorer les dimensions de cette initiative de grande envergure comme voie pour la consécration et la consolidation des valeurs de citoyenneté mais aussi pour l’évaluation du processus de la cause nationale.

Il s’agit également de souligner la nécessité de faire montre de toute la rigueur et de la fermeté requises lorsqu’il s’agit de dépassements imposés, et d’oeuver en partenariat avec l’ONU sur la voie de la consolidation d’un processus politique crédible en adéquation avec les fondamentaux fixés par le Maroc dans ce sens, a-t-il expliqué.

Sur le plan interne, ajoute le professeur Lagrini, le Souverain a souligné l’importance de la question du développement à travers la consolidation dans les faits des fondements du modèle de développement des provinces du sud du Royaume, la moralisation de la vie publique via la lutte contre toutes les formes de rente, et l’activation de la régionalisation de manière à permettre à ces provinces de jouir de la place qui leur échoit en tant que porte d’accès vers l’Afrique en particulier, à même de booster la réalisation des objectifs majeurs de l’adhésion du Maroc à l’Union Africaine, et la concrétisation d’un véritable partenariat économique et civilisationnel entre le Maroc et le Continent et ce, conformément à son ancrage africain.