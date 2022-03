8 Mars : Ces Marocaines qui veulent de la parité au foyer

mardi, 8 mars, 2022 à 12:27

Par : Najlae El Ouazzani

Rabat – Sur la même lancée du combat pour les droits des femmes, la femme marocaine aujourd’hui lutte pour son autonomie et prône l’égalité des sexes même au sein du foyer. Les aléas de sa vie familiale ou professionnelle la poussent, de plus en plus, à revoir et reconsidérer les rôles et les attributions anciennement dévolus aux conjoints.