A l’abandon depuis une décennie, l’AKM cèdera place à un opéra ultra moderne

mardi, 3 avril, 2018 à 13:58

Par Khalid Abouchoukri

Istanbul – En face de la place névralgique de Taksim sur la rive européenne d’Istanbul qui vit 24 heures sur 24, les engins s’acharnent à démolir la fameuse bâtisse de l’Atatürk Kültür Merkezi (centre culturel Atatürk, AKM) pour donner place à un opéra avec un design moderne.

Bâtiment sans vie en plein centre de la capitale culturelle de la Turquie et à l’abandon depuis sa fermeture il y a dix ans pour rénovation qui ne s’est jamais produite, cet édifice iconique a veillé en silence sur tout le brouhaha animant cet espace, épicentre de l’expression populaire turque avec ses lots de manifestations et contestations sociales et politiques.

Et surtout, ce premier monument consacré à la culture occidentale et symbole de la “modernité” kémaliste n’était plus qu’un colosse à la façade de verres brisés et témoin funèbre de toutes les rénovations, menées pratiquement à ses pieds, ayant traîné en longueur depuis les événements de contestation de 2013 (parc Gezi) pour finalement rendre entièrement piétonne l’emblématique place.

Une démolition polémique perçue ainsi comme “une provocation du pouvoir” puisque tout ce qui touche, de près ou de loin, à la mémoire de Mustapha Kemal Atatürk, fondateur de la République et féru d’opéra, provoque des réactions passionnées des défenseurs de la laïcité qui prônent la protection de “cet héritage culturel”, à l’instar de l’ex-basilique Sainte-Sophie ou la Mosquée Bleue, et dont la disparition serait simplement “une attaque contre la Turquie contemporaine”.

Depuis que les projecteurs se sont éteints dans l’hémicycle de l’AKM, les différentes présentations se produisent au Surreya opera à Kadiköy, de style art Déco sur la rive asiatique, plus vieux mais qui a résisté au temps depuis son ouverture en 1927 mais d’une capacité de 570 places, ce qui limite grandement l’affluence surtout des générations sexagénaire et octogénaire mordues de la scène.

Le futur opéra aura de beaux jours devant lui pour devenir le carrefour de l’action culturelle de la mégapole qui a cruellement besoin d’une arène avec une grande capacité d’accueil et une meilleure acoustique.

Promis à accueillir son premier spectacle au premier trimestre 2019, le nouvel opéra pouvant accueillir jusqu’à 2.500 places sera “un symbole” pour Istanbul et le pays, a déclaré M. Erdogan lors du lancement des travaux pour faire taire les critiques et calmer les passions déchainées face à la démolition de cet héritage.

A l’architecture austère, l’AKM, à l’époque “palais de la culture”, traîne derrière lui une tumultueuse histoire dès la pose de sa première pierre en 1946, rattrapé aussitôt par l’arrêt de construction durant dix ans faute de ressources financières suffisantes. Et puis, un an après son ouverture en 1969, un incendie ravagea la salle de spectacle lors d’une représentation (novembre 1970) avant de ne rouvrir qu’en 1978 pour devenir, presque quarante ans plus tard, une simple et imposante bâtisse fantôme.

Nulle rupture avec le passé, le Yeni Merkezi (nouveau centre), comprenant un théâtre, un cinéma, une salle de concert, une librairie, un musée et une galerie, appelé ainsi à recevoir des orchestres internationaux et de grosses productions aux côtés de présentations de troupes locales, conservera son nom mais surtout pérennisera la lignée familiale et architecturale puisque Murat Tabanlioglu, maitre d’ouvrage, n’est autre que le fils du concepteur du bâtiment originel.

Selon les résultats d’une étude sur la vie culturelle et sociale en Turquie de l’Université Kadir Has, 70 pc des répondants ont révélé n’être jamais allés au théâtre, les turcs préférant à 84 pc regarder la télévision dont 77 pc de Turques ayant un faible pour les séries.

Pourtant, la tradition des spectacles est bien enracinée depuis l’Empire ottoman avec l’art du conte ou le “Meddahlik” (conteur public), le “Karagöz” (œil noir en turc, théâtre d’ombres) ou encore “Orta Oyunu” (farce), style ayant longuement rivalisé avec le théâtre occidental qui apparaît avec la période des Tanzimat (réformes) en 1839.

Afin d’inverser un peu la tendance envoutante des séries ayant pris le pas sur la tradition scénique et réanimer cette appétence pour le Père des arts, les théâtres municipaux ont levé, le 27 mars dernier, leurs rideaux gratuitement pour célébrer la Journée mondiale du théâtre, avec 30 pièces jouées à travers le pays dont 7 dans la seule Istanbul pour un cumul total de spectateurs ne dépassant pas les 8.500 personnes. Une infime goute dans une population de plus de 80 millions d’âmes.

Et la Fondation d’art et de culture d’Istanbul (IKSV), qui organise le festival de théâtre de la mégalopole, se réjouit déjà de la construction du nouveau centre culturel tout en annonçant que les amateurs d’art dramatique auront, dorénavant, rendez-vous avec cet événement, jusque-là biennal et disséminé dans différents lieux, tous les ans grâce à l’arrivée de nouveaux financements et dans des conditions techniques répondants aux standards internationaux.