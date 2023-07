Accord de pêche Maroc-UE: La Fédération des Chambres des pêches maritimes partage pleinement la vision du gouvernement

vendredi, 14 juillet, 2023 à 19:44

Casablanca – La Fédération des Chambres des pêches maritimes (FCPM) partage pleinement la vision du gouvernement à l’égard de l’Accord de Partenariat dans le domaine de la pêche durable entre le Maroc et l’Union européenne (UE), a indiqué son président, Larbi Mhidi.

“La FCPM partage pleinement la vision du gouvernement marocain basée sur 3 paramètres, à savoir l’approche marocaine en matière de coopération et de partenariat, la Stratégie Halieutis et l’impératif de la durabilité et de la préservation de la ressource halieutique”, a assuré M. Mhidi dans une déclaration à la MAP.

Le Maroc tient à prendre le temps pour mener des études scientifiques approfondies et documentées pour analyser, évaluer et renforcer les connaissances sur certaines pêcheries et/ou stocks de poissons, a-t-il dit.

A la lumière des avis scientifiques, les consultations seront menées pour adopter des mesures visant la gestion durable et la conservation des ressources halieutiques, notamment aux fins de valorisation des ressources halieutiques du Royaume et de lutte contre la pêche INN, a ajouté M. Mhidi.

Dans ce sens, il a précisé que les espèces autorisées à la pêche, par l’Accord, sont limitées (petits pélagiques, thonidés et certaines espèces de poisson blanc) et excluent des familles entières telles les céphalopodes et les crustacés qui ont une valeur commerciale plus élevée et qui continueront d’être exclusivement pêchées par les navires marocains.

Dans le cadre de l’Accord de pêche, qui porte uniquement sur les ressources halieutiques représentant un surplus de stock, les parties marocaine et européenne coopèrent dans le domaine économique, sectoriel, ainsi que scientifique afin de suivre l’évolution de l’état des ressources dans la zone de pêche, a-t-il noté.

Mais au-delà des activités de pêche, M. Mhidi a fait part de la mobilisation de la FCPM à appuyer la mise en œuvre de l’Accord de pêche sur différents volets essentiels de la coopération scientifique, technique, sectoriel et économique