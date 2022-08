Accueil du chef des séparatistes: L’UGCAM dénonce le “comportement déplorable” du président tunisien

dimanche, 28 août, 2022 à 10:22

Casablanca – L’Union générale des créateurs au Maroc (UGCAM) a dénoncé le “comportement déplorable” du président tunisien qui a accueilli le chef des séparatistes, dans le cadre du 8ème Sommet de la TICAD, considérant que cet acte a heurté le peuple marocain en attentant à sa cause nationale.

Dans un communiqué, l’UGCAM précise que l’Union, à l’instar d’autres organisations culturelles et créatives nationales, a appris avec un grand étonnement le “comportement déplorable” du président de la République tunisienne, qui a accueilli le “traître séparatiste, terroriste, criminel de guerre recherché par la justice internationale”, au mépris de tous les liens qui unissent les deux peuples frères marocain et tunisien, dans une violation flagrante de tous les us et coutumes.

A cet égard, l’Union a exprimé sa ferme condamnation de ce “coup de poignard perfide”, soulignant que “nous, créateurs marocains, fiers de leur patriotisme, ne participerons à aucune activité culturelle ou créative organisée par la République tunisienne, jusqu’à l’élimination des causes de la crise et du problème”.