Accueil du chef des séparatistes à la TICAD: un revirement vis-à-vis des constantes diplomatiques de la Tunisie (Parti politique tunisien)

mardi, 6 septembre, 2022 à 14:58

Tunis – L’accueil réservé par le président tunisien Kaïs Saïed au chef des séparatistes du “polisario” à l’occasion de la tenue à Tunis du forum de coopération Japon-Afrique (TICAD 8) constitue un revirement vis-à-vis des constantes et des coutumes de la diplomatie tunisienne, a déploré le Front du Salut National, une coalition de partis et de mouvements politiques en Tunisie

L’incident avec le Maroc est “un revirement vis-à-vis des constantes et des coutumes de la diplomatie tunisienne”, basées sur la neutralité par rapport au conflit artificiel autour du Sahara marocain et œuvrant à jouer un rôle d’intermédiation entre les différentes parties, indique le Parti politique dans un communiqué signé par Ahmed Nejib Chebbi, président du “Front du Salut National.

Et de mettre en garde contre l’aggravation et la persistance de cette crise et ses conséquences néfastes sur les relations entre le Maroc et la Tunisie, au moment où la région du Maghreb a tant besoin de la solidarité entre l’ensemble de ses pays pour relever des défis majeurs d’ordre économique, social et sécuritaire.

Le parti politique a appelé, ainsi, à “faire prévaloir des solutions pacifiques en matière de résolution des différends entre les nations”, mettant en avant l'”authenticité des relations fraternelles entre les peuples marocain et tunisien et leur destin commun dicté par l’histoire et la géographie”.