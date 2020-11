Des acteurs associatifs et économiques de Dakhla saluent l’intervention sage du Maroc à El Guerguarat

lundi, 30 novembre, 2020 à 9:09

El Guerguarat – Des acteurs associatifs et économiques de Dakhla Oued Eddahab, en visite dimanche au poste-frontière El Guerguarat, ont souligné que l’intervention pacifique et réussie du Royaume dans ce passage frontalier pour déloger les milices du “Polisario” était sage et s’est déroulée dans le strict respect du droit international.

Dans un communiqué conjoint lu à cette occasion, ces acteurs ont indiqué que l’intervention marocaine “a permis de restaurer le statu quo, maintenir la paix et la stabilité et de garantir le flux normal et régulier des personnes et des marchandises à travers ce passage frontalier comme c’était le cas auparavant durant des années”.

Ces acteurs ont également exprimé leur soutien inconditionnel à l’intervention des Forces Armées Royales (FAR), sur Hautes Instructions de SM le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, pour chasser les milices du “polisario” et rétablir la circulation des biens et des personnes entre le Maroc et la Mauritanie en particulier et entre l’Europe et l’Afrique subsaharienne en général.

De même, ils ont condamné les agissements provocateurs des séparatistes trois semaines durant, ayant procédé au blocage de la circulation dans la zone tampon d’El Guerguarat, sur la principale route reliant le Maroc et la Mauritanie, malgré les appels du Secrétaire général des Nations Unies et de plusieurs pays et en dépit des résolutions du Conseil de Sécurité enjoignant au “polisario” de retirer ses milices de la région.

Ces acteurs associatifs et économiques ont souligné que l’intervention du Maroc à El Guerguarat a permis de mettre un terme aux provocations successives des milices du “polisario” depuis des années, faisant observer que les ennemis de l’intégrité territoriale mettent en péril la stabilité et la paix non seulement de la région, mais aussi du Sahara et du sahel.

Ces associations ont par ailleurs appelé à mettre fin au calvaire et aux souffrances qu’endurent les populations séquestrées dans les camps de Tindouf, en leur permettant de regagner dignement la mère patrie, tout en appelant la communauté internationale à assumer sa pleine responsabilité face aux agissements irresponsables du “polisario” et sa violation des droits internationaux, tout en soutenant la proposition d’autonomie présentée par le Maroc, en vue de mettre fin à ce différend artificiel.

Cette visite a également été marquée par une participation des plus brillantes du chanteur marocain Mohamed El Ghaoui. Vêtu du drapeau national, El Ghaoui, l’un des pionniers de la chanson marocaine, a interprété avec brio une nouvelle chanson patriotique, sous le titre “Assahra Maghribiya”, pour la grande joie des représentants des associations et des acteurs économiques de la région Dakhla Oued Eddahab.