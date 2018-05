Addis-Abeba : Boussaid souligne l’engagement fort et agissant du Maroc en faveur de l’intégration africaine

Rabat – Le ministre de l’Economie et des Finances, Mohamed Boussaid, a souligné, lundi à Addis-Abeba, l’engagement fort et agissant du Maroc en faveur du renforcement de l’intégration africaine suivant la vision de la coopération Sud-Sud prônée par SM le Roi Mohammed VI fondée sur le renforcement et la mise en œuvre d’initiatives structurantes pour relever les défis du développement global et durable en Afrique.