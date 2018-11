Addourous Al Hadithia, une initiative phare pour promouvoir une compréhension véridique de l’islam (journal indien)

mercredi, 7 novembre, 2018 à 13:52

New Delhi – L’émission Addourous Al Hadithia, lancée vendredi par SM le Roi Mohammed VI, est une initiative phare pour préserver et promouvoir une compréhension véridique d’un Islam authentique, moderne et modéré, écrit mardi le journal indien «Times of India».