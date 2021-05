Affaire du dénommé Brahim Ghali: Les arguments de Madrid “ne sont ni sérieux ni convaincants” (média)

jeudi, 6 mai, 2021 à 23:24

Rabat – Les arguments avancés par l’Espagne pour justifier l’accueil sur son territoire du chef des séparatistes du polisario, le dénommé Brahim Ghali “ne sont ni sérieux ni convaincants”, écrit jeudi le site d’information hispanophone “infomarruecos”.

Dans un article signé par l’écrivain Khalil R’Guibi sous le titre “Espagne/justice Ghali-Gate?”, la publication a souligné que la position de Madrid à l’égard de l’affaire du dénommé Brahim Ghali, poursuivi par la justice espagnole pour graves crimes de génocide et ayant été accueilli sur le sol espagnol sous une fausse identité algérienne, est “incompréhensible”, notant que “tout le monde connait le sort de ceux qui se présentent à la douane espagnole avec une fausse identité”.

Partant de ce constat, écrit l’auteur de l’article, “il est possible de comprendre que le gouvernement et la justice espagnols ont leurs propres motivations, voire même une raison d’Etat, mais parler de l’indépendance de la justice après tout ça paraît une aberration”, arguant que “l’affaire Ghali-Gate confirme sans équivoque cette réalité qu’on ne doit pas nier”.

Le site d’information estime que “prétendre vérifier l’identité de l’accusé Ghali, alors que la ministre des Affaires étrangères et la justice espagnole savent de qui il s’agit, et les moyens de son accès et de sa protection, semblent être une insulte à l’intelligence des victimes de ce repris de justice, et de nous tous”.

L’auteur de l’article a appelé les autorités espagnoles à dévoiler les détails de cette “mystérieuse transaction entre l’Algérie et l’Espagne”.