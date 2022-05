Africités 9: le Maroc a choisi une ligne claire de coopération avec les pays africains (Mme Bouaida)

samedi, 21 mai, 2022 à 19:31

Safi – “Safi : Histoire, Culture et Enjeux du Développement” est le titre d’un nouvel ouvrage collectif qui vient d’être publié par l’Association Mémoire Safi, partenaire essentiel dans la protection des monuments de la cité de l’Océan et la promotion de son statut culturel et historique.