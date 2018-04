Afrique du Sud: John Kani, l’icône incontestée du théâtre anti-Apartheid

mercredi, 18 avril, 2018 à 11:00

-Par Abdelghani AOUIFIA-



Johannesburg – Durant les années 1970, à l’apogée de l’Apartheid, les intellectuels sud-africains en particulier les afficionados du théâtre, convergeaient vers le Market Theatre de Johannesburg, temple de l’opposition par l’art et la culture aux injustices du régime ségrégationniste.

Un homme résumait à lui seul, par sa carrière singulière et sa persévérance, l’esprit de ce haut lieu du théâtre au pays arc-en-ciel. C’était le dramaturge et metteur en scène noir, John Kani.

Le parcours fascinant de ce natif de New Brighton, un township situé dans les faubourgs de la ville de Port Elisabeth au Cap oriental, lui a valu le titre du père du théâtre sud-africain.

Ses pièces «The Island» et «Sizwe Banzi is Dead», jouées au début des années 1970 avec Athol Fugard et Winston Ntshona, deux autres géants du théâtre sud-africain, sont toujours d’actualité car traitant de questions qui touchent au quotidien humain et aux aspirations d’un lendemain libre de toute injustice.

Sa carrière était tellement riche qu’elle a fait l’objet de plusieurs documentaires aux côtés d’autres personnalités sud-Africaines ayant capté l’imagination de l’opinion publique internationale par leur dignité, humanisme et lutte inlassable pour un monde meilleur.

S’engageant dans l’action politique dès son jeune âge, Kani a pris conscience, dès le début des années 1960 suite à une rencontre avec Athol Fugard, du rôle du théâtre pour dénoncer les injustices commises par le régime de l’Apartheid.

L’engagement de Fugard et de nombreux autres blancs sud-africains dans la lutte contre l’Apartheid a convaincu le jeune dramaturge que cette lutte était surtout une lutte pour la dignité humaine loin de toute considération raciale ou ethnique.

«Ma première rencontre avec Fugard m’a convaincu que je pouvais utiliser l’art et le théâtre pour poursuivre ma lutte pour la libération», se rappelle le dramaturge.

«Le théâtre en particulier éduque les gens à la dignité, le respect et l’égalité», résume-t-il son art de prédilection, ajoutant: «quand j’ai pris la décision de devenir acteur, je cherchais un moyen, une plateforme pour poursuivre ma lutte pour la libération».

Tout au long de sa carrière, Kani a fait de l’éducation des noirs aux valeurs de liberté son cheval de bataille.

Sa pièce «The Serpent Players» s’érige comme exemple édifiant. «Nous avons décidé de raconter l’autre histoire que même si nous sommes nés dans des townships, nous demeurons des humains libres et dignes», explique-t-il, décrivant cette pièce, devenue un des principaux chefs d’œuvre du théâtre d’Afrique australe.

L’engagement de l’artiste allait le placer dans la ligne de mire de l’appareil sécuritaire répressif de l’Apartheid. Kani ne cache pas qu’il a souvent cherché à provoquer d’une manière délibérée, à travers son art, le régime en place.

Cette attitude lui a attiré les foudres des autorités qui l’ont détenu une fois dans une cellule solitaire pendant 23 jours.

Agé de 75 ans, Kani garde toujours cette flamme d’engagement, cette fois-ci pour un réel changement social dans son pays. Présidant le Conseil National sud-africain des Arts, il s’occupe aussi du Market Theatre Laboratory, une école de théâtre qui se veut, sous sa houlette, un instrument de changement social par l’art et la culture.

Pour ses admirateurs, le rôle de l’école qu’il dirige est plus que jamais important dans un pays qui souffre toujours de nombreux déficits dont l’exclusion des noirs et des disparités sociales toujours criantes plus de 24 ans après la fin officielle du régime de l’Apartheid et l’avènement de la liberté.

Kani ne croit pas que le destin soit imposé à une personne. Il croit que l’on fait son propre destin.

«Je suis reconnaissant pour l’expérience que j’ai eue, pour avoir fait partie de la lutte pour la liberté», dit-il de sa longue et riche carrière.