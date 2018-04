Afrique du Sud : le fort de bonne-espérance, témoin d’un passé glorieux

vendredi, 6 avril, 2018

Par Abdelghani AOUIFIA

Johannesburg – Situé à l’extrême sud du pays de Nelson Mandela, l’imposant fort de Bonne-Espérance, l’édifice européen le plus ancien en Afrique du Sud, se dresse, avec son architecture unique, comme un témoin du passé glorieux et du rayonnement culturel de la région du Cap.

Construit au 17è siècle par les occupants néerlandais, ce fort pentagonal constitue l’un des monuments les plus importants non seulement au Cap mais dans toute l’Afrique du Sud et au-delà dans toute la région d’Afrique australe.

Inscrit comme patrimoine national, le fort constitue une étape incontournable du circuit touristique du Cap, un des hubs touristiques les plus importants en Afrique du Sud.

Il est le symbole par excellence d’une étape très importante de l’histoire de l’Afrique du Sud, ayant notamment été utilisé comme siège du gouvernement et de base militaire pendant plus de deux siècles.

Destiné à servir au moment de sa conception en l’an 1652 par la Dutch India Company comme point de relais et d’approvisionnement pour les bateaux effectuant le voyage entre l’Europe et l’Asie de l’Est dans le cadre du «Spice Trade», le château a été transformé en une forteresse militaire quand la tension avait commencé à monter entre les Pays-Bas et l’Angleterre, annonçant une guerre entre les deux puissances européennes sur les côtes sud du continent africain.

Plusieurs installations ont, par la suite, été construites à l’intérieur du fort, dont une église, une boulangerie, des quartiers d’habitation, des magasins et des chambres.

L’édifice comprend aussi une prison dans laquelle ont été incarcérées de célèbres personnalités dont un roi Zoulou et plusieurs membres de la résistance contre l’occupation occidentale.

La célébration en septembre 2017 de la journée du patrimoine, marquant 350 ans d’histoire sud-africaine, a été l’occasion de mettre en avant la place de choix qu’occupe ce monument dans l’histoire du pays, en particulier durant la longue ère coloniale.

C’est ainsi que le ministère de la Défense et des vétérans de l’armée, autorité de tutelle qui s’occupe du monument, a mis en place un vaste projet visant à faire connaître la place du fort dans l’histoire tumultueuse de l’Afrique du Sud.

Le monument a été alors transformé en un véritable hub culturel, abritant des expositions artistiques et offrant des tours guidées, en particuliers à des milliers d’écoliers venant des différents établissements scolaires du pays.

Cependant, ce passé glorieux n’a malheureusement pas épargné cet édifice des affres de la corruption, un phénomène qui gangrène cette nation arc-en-ciel depuis 1994, date de la fin officielle du régime de l’apartheid.

Récemment, de graves allégations de corruption et de mauvaise gestion, impliquant la direction du château, ont été publiées par les médias.

Le parti de l’Alliance Démocratique, principale formation d’opposition, a transmis aux autorités un rapport détaillant ces allégations, exigeant, par la même occasion, une enquête urgente.

Réagissant à ces allégations, la direction du château s’est contentée de dire qu’elle était engagée en faveur d’«une bonne gouvernance d’entreprise» et que des opérations d’audit sont régulièrement menées pour garantir la bonne gestion de cet édifice de grande importance historique et civilisationnelle.

L’opposition continue, quant à elle, à affirmer que le gouvernement doit agir pour clarifier la situation dans laquelle se trouve ce monument.

«Il est décourageant qu’un tel monument historique soit entaché par la corruption en raison d’une mauvaise gestion grossière», a dit le parti de la DA.

Shahid Esau, Porte-parole du parti pour les questions de défense, continue de marteler que des millions de rands, consacrés aux travaux de rénovation de l’édifice, auraient été détournés.