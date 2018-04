Afrique du Sud: Une riche tradition théâtrale, legs d’une histoire multiraciale pénible

vendredi, 13 avril, 2018 à 11:57

.-Par Abdelghani AOUIFIA-.

Johannesburg- Il est de notoriété publique que le théâtre n’occupe pas une place de choix dans l’expression artistique en Afrique subsaharienne par rapport à d’autres disciplines comme la dance et la musique.

Cependant, cette réalité est différente en Afrique du Sud. La Nation arc-en-ciel est, en effet, dépositaire d’une tradition théâtrale qui remonte au 19è siècle, une tradition qui a pu trouver le terrain fertile pour se développer et s’épanouir en grande partie grâce à la forte présence européenne dans ce pays d’Afrique australe.

Dans presque toutes les villes sud-africaines, y compris les petites localités, on trouve des espaces dédiés aux différentes expressions théâtrales, du théâtre indigène aux grandes pièces dites de West End en passant par l’opéra et le ballet.

Le Théâtre Royal se dresse au centre de la partie historique de Johannesburg, premier hub économique et financer du pays, comme un témoin de la longue histoire de cet art dans le pays de Nelson Mandela.

Construit en 1887, cet édifice a été conçu selon le modèle anglais. Des pièces de la construction ont été importées de la ville de Newcastle. Une réplique du célèbre Globe Theatre de Shakespeare a également été construite à Johannesburg en 1989 avant sa destruction dans un incendie historique en 1903.

Outre les anciens théâtres, la tradition théâtrale est consacrée en Afrique du Sud par la multitude de festivals dédiés à cet art dans le pays, explique la journaliste Janette Boer, spécialiste des questions artistiques.

Selon les critiques de cet art, le National Arts Festival, qui se tient chaque année dans la ville de Grahamstown (sud-est), demeure le plus important festival africain dédié au théâtre. D’autres manifestations similaires consacrées au théâtre Afrikaans se tiennent aussi dans ce pays, connu pour sa grande diversité culturelle, ethnique et artistique.

Les historiens de l’art tracent les origines du théâtre sud-africain moderne aux années 30 du 19è siècle, avec Andrew Geddes Bains, fondateur d’une compagnie dont les pièces ont servi de socle sur lequel cet art s’est développé au fil des ans.

Durant le 20è siècle, le théâtre sud-africain a été largement influencé par les missionnaires qui ont offert à cet art l’occasion de s’épanouir dans le pays en l’introduisant aux écoles du pays.

L’élan allait se poursuivre avec l’encouragement des tribus zouloues à s’engager dans l’expression théâtrale grâce aux efforts d’artistes et d’acteurs de la société civile soucieux d’intégrer les populations autochtones dans la vie culturelle du pays alors sous le contrôle de la minorité blanche.

Le théâtre a commencé à s’épanouir dans les townships, où vit la majorité noire. L’art devient de plus de plus populaire durant les années 1920 et 1930. Des sociétés dédiées à la promotion du théâtre noir ont vu le jour à l’instar de l’association Bantu Playwrights.

Dans les années 1940, le théâtre devient un outil de résistance contre l’occupation à travers l’œuvre d’artistes comme Herbert Dhlomo. Sa pièce The Girl Who Killed To Save (La Fille qui a Tué pour Sauver) a été la première pièce écrite et publiée par un dramaturge noir.

Au moment où le Parti National, ancien parti au pouvoir lors de l’ère de l’apartheid, tentait de renforcer son emprise sur le pouvoir, notamment à travers la promulgation de lois ségrégationnistes, la censure et autres formes de restrictions, le théâtre a commencé à offrir une plateforme pour critiquer les politiques du régime en place.

Les œuvres de dramaturges blancs comme Lewis Sowden (The Kimberly Train), Basil Warner (Try for White) et Athol Fugard (The Blood Knot) ont mis le doigt sur différents aspects du régime de l’apartheid.

Or, il était difficile de faire parvenir le message aux victimes de l’apartheid, à savoir la majorité noire dans les townships. La politique du Parti National, qui a dépourvu les townships de toute infrastructure nécessaire à une vie digne, avait conduit à la fermeture des théâtres et des salles de cinéma dans ces habitations qui ressemblaient plus à des ghettos.

La restriction à outrance pratiquée par le régime raciste a également conduit au démantèlement de plusieurs troupes, dont celle Theatre Council of Natal, acculée à disparaître suite à l’arrestation de trois de ses membres au début des années 1970.

Ceci n’a, cependant, pas empêché les artistes d’aller à la rencontre des populations noires, en particulier à Soweto, plus grand bidonville en Afrique et berceau de la lutte contre le régime de la ségrégation raciale.

Des productions théâtrales ont été données notamment dans les églises ou encore en plein air.

Lors des années 1970, quand la lutte ouvrière, syndicale et estudiantine s’est intensifiée avant d’aboutir à l’émancipation de la nation arc-en-ciel et l’avènement de la démocratie en 1994, le théâtre, à l’instar des autres expressions artistiques (musique, danse, littérature), a joué un rôle important pour exprimer non seulement les frustrations et la colère de cette jeune nation d’Afrique australe mais également ses aspirations pour en lendemain meilleur fait de réconciliation et d’égalité.

La participation active des artistes, y compris ceux du monde du théâtre, aux campagnes de justice dans le cadre des travaux de la commission Vérité et Réconciliation reste l’illustration éloquente et parfaite de la place de choix qu’occupe le théâtre dans ce pays.