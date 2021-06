Afrique: Les femmes représentent moins de 5% de l’ensemble du personnel militaire (PCNS)

mercredi, 23 juin, 2021 à 21:26

Rabat – En Afrique, les femmes représentent, en janvier 2021, moins de 5% de l’ensemble du personnel militaire, 11% du personnel des unités de police et 28% des agents dans les missions de maintien de la paix, relève le Policy Center for the New South (PCNS).