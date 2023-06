Agence de presse argentine : la décision du tribunal de Tarascon est un « énième revers » qui creuse l’isolement du polisario et de l’Algérie

vendredi, 23 juin, 2023 à 17:24

Buenos Aires – La condamnation prononcée par le tribunal de Tarascon contre la Confédération Paysanne, une organisation syndicale française instrumentalisée pour faire obstruction à l’accord agricole entre le Maroc et l’Union européenne, constitue « un énième revers international » pour les séparatistes du polisario et pour leurs soutiens, écrit l’agence de presse argentine “Alternative Press Agency”.

Dans un article d’opinion signé de l’écrivain et expert en affaires stratégiques et relations internationales, Adalberto Carlos Agozino, l’Agence de presse argentine souligne que cette tentative d’entraver les accords commerciaux du Maroc reflète l’étendue de l’isolement et de l’impuissance du polisario, malgré les diverses manœuvres commanditées par l’Algérie, qui se soldent toutes par un échec strident.

Agozino, professeur à l’Université John F. Kennedy de Buenos Aires et auteur de plusieurs publications et essais académiques, a expliqué que “toutes ces machinations et opérations montées contre le Maroc avec le soutien d’organisations pseudo-humanitaires et certains partis politiques et syndicats de gauche, collectent échecs sur échecs ».

De l’avis de l’expert argentin, ces opérations mettent en évidence l’effondrement de la thèse séparatiste à travers le monde, au moment où les organisations et les acteurs influents considèrent que la question du Sahara est définitivement réglée, et qu’il ne reste plus qu’à trouver une solution pour la population séquestrée par le polisario et l’Algérie dans les camps de Tindouf.

Agozino a ajouté que toutes ces manœuvres du front séparatiste agonisant sont vouées à l’échec, rappelant que la décision de la justice française intervient quelques jours après un autre revers judiciaire subi par les séparatistes auprès de la Cour d’appel de Londres, qui a rejeté le recours d’une ONG pro-polisario contre une décision antérieure de la justice au sujet de l’accord commercial entre le Maroc et le Royaume-Uni.

Aux yeux de l’expert argentin, ces échecs successifs et ces revers n’ont pas empêché le polisario et l’Algérie à poursuivre ce genre de harcèlement notant que, d’une part, ils sont démunis face à la reconnaissance internationale croissante des droits souverains du Maroc sur son Sahara, et d’autre part, il leur manque une proposition alternative réaliste qui mettrait fin au différend régional autour du Sahara.

Et l’agence de presse argentine d’énumérer les faits sur le terrain : le Maroc est dans son Sahara, les populations de cette région sont des Marocains, les puissances internationales et régionales reconnaissent la souveraineté du Royaume sur le Sahara et l’ONU considère l’initiative d’autonomie comme une proposition « crédible et réaliste » pour trouver une issue au conflit.

L’auteur de l’article souligne, par ailleurs, que l’économie marocaine continue de croître et que le Maroc réalise les meilleurs taux de croissance en Afrique, que SM le Roi Mohammed VI jouit d’un leadership reconnu et apprécié en Afrique avec un solide réseau d’alliances internationales qui soutiennent les intérêts du Royaume.

En même temps, l’Algérie, parrain du polisario, est gouvernée par un régime répressif qui viole les droits de l’homme, dont l’économie est stagnante à cause de sa dépendance aux hydrocarbures et qui tisse des alliances avec des pays internationalement isolés, comme l’Iran.

« Dans ce contexte, conclut, l’agence de presse argentine, le polisario, qui est traversé par de fortes dissensions internes, ne dispose plus de beaucoup d’alternatives de survie à long terme ».