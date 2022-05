Aid Al-fitr: L’Imam de la Grande Mosquée de Dakar met en avant la profondeur des relations spirituelles séculaires entre le Maroc et le Sénégal

lundi, 2 mai, 2022 à 15:24

Dakar – L’Imam de la Grande Mosquée de Dakar, El Hadj Moussa Samb, a mis en avant, lundi, la profondeur des relations spirituelles séculaires existant entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal dont ce lieu de culte, inauguré en 1964 par Feu Sa Majesté le Roi Hassan II et le premier Président du Sénégal indépendant, Léopold Sédar Senghor, “est la parfaite illustration”.

Dans son prêche à l’occasion de la prière de l’Aid Al-Fitr marquant la fin du mois sacré de Ramadan, accomplie en présence du Président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, et l’Ambassadeur de SM le Roi à Dakar, M. Hassan Naciri, et retransmise par les chaînes de télévisions locales, l’Imam a tenu à rappeler la profondeur des relations spirituelles séculaires existant entre les deux pays.

Il a noté que ce monument qui fait la fierté des Dakarois est le fruit de la Très Haute sollicitude de Feu Sa Majesté le Roi Hassan II qui a veillé à ce que cette Mosquée reflète le savoir-faire architectural et artistique des artisans marocains. Cette sollicitude est perpétuée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, qui a toujours veillé sur la maintenance de ce joyau architectural et le renouvèlement régulier des lieux dédiés à la prière, comme en attestent les tapis rbatis jonchant les salles de prière, a affirmé l’Imam.

L’Imam n’a pas manqué également de souligner l’esprit de communion fraternelle qui caractérise la présence marocaine au Sénégal et sénégalaise au Maroc et qui reflète la profondeur des relations spirituelles, cultuelles et les liens de sang entre les deux peuples.

A l’issue de cette cérémonie religieuse, l’Ambassadeur de SM le Roi a salué le Chef de l’Etat Sénégalais, Macky Sall, qui l’a chargé de transmettre à son frère Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, ses salutations fraternelles et ses vœux de santé et de prospérité.

Il a est à signaler que plusieurs autres personnalités, dont le Grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Mactar Diop, le ministre sénégalais de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, le ministre de la Pêche et maire de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye, et le gouverneur de la région de Dakar, Al Hassane Sall, ont aussi pris part à la prière qui s’est déroulée en présence de plusieurs centaines de fidèles.

La Grande Mosquée de Dakar avait été inaugurée le 27 mars 1964 par feu SM le Roi Hassan II, à l’occasion de la visite officielle du regretté Souverain effectuée au Sénégal, et par le premier président du Sénégal indépendant, le défunt Léopold Sédar Senghor et le Khalife général des Tidianes, El Hadji Abdoul Aziz Sy Dabakh.