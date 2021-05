Aide d’urgence aux Palestiniens: un geste humanitaire royal “très fort” et “très symbolique” (Universitaire)

dimanche, 16 mai, 2021 à 9:59

Paris – A travers Sa décision d’envoyer une aide urgente aux populations palestiniennes à Gaza et en Cisjordanie, SM le Roi Mohammed VI a tenu à marquer, par ce geste humanitaire “très fort” et “très symbolique”, le soutien “total” et “entier” du Maroc avec le peuple palestinien face aux agressions israéliennes, a affirmé Youssef Chiheb, professeur et consultant en développement à l’Université Paris XIII.

Dans une déclaration à la MAP, M. Chiheb a relevé qu’il s’agit pour l’instant de la “seule initiative internationale concrète pour venir en aide aux populations gazaouie et en Cisjordanie”.

M. Chiheb a également souligné le défi logistique de taille que constitue l’envoi de cette aide humanitaire d’urgence constituée de 40 tonnes de nourriture, de médicaments et de couverture, notant qu’en Sa qualité de président du Comité Al-Qods, le Souverain intervient ainsi pour alléger les souffrances du peuple palestinien soumis à des bombardements intenses et à un blocus depuis 14 années.

Face à cette situation, “SM le Roi ne pouvait rester indifférent et le message le plus important par lequel s’est exprimé le Souverain avec l’envoi de cette aide humanitaire urgente c’est que Al-Qods reste et restera une ligne rouge”, a-t-il dit, notant que “l’initiative marocaine ne peut être que conforme à l’existence et au droit à l’existence d’un État palestinien indépendant pour les Palestiniens et pour la sanctuarité et l’inviolabilité d’Al-Qods”.

SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, rappelle-t-on, a donné Ses Très Hautes Instructions pour l’envoi d’une aide humanitaire d’urgence au profit de la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

Selon le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, cette aide humanitaire de 40 tonnes, comprend des produits alimentaires de première nécessité, des médicaments de soins d’urgence et des couvertures.